Yargıtay kararı: ‘Tatlı kız’ mesajı taciz değil

Personeli E. A.’ya, 'Tatlı kız' mesajı atan güvenlik şefi İ.K.’nın sözleşmesi feshedildi. Yargıtay, mesajların taciz içermediğini belirtip İ.K.’ya tazminat ödenmesine hükmetti.

Sabah gazetesinden yer alan habere göre, İstanbul'da bir üniversite hastanesinde güvenlik şefi olarak çalışan İ.K., mahkemeye başvurup emri altındaki personeli taciz ettiği gerekçesiyle iş sözleşmesinin haksız yere feshedildiğini öne sürdü. İ.K., kıdem ve ihbar tazminatının tahsilini talep etti. Üniversite ise davanın reddini savundu.

Mahkeme, İ.K.' mesajlarında, "Ne kara kara düşünüyorsun tatlı kız, el salla Esra Hanım" ifadelerini kullandığını, güvenlik şefinin kadının amiri konumunda olmasıyla beraber değerlendirildiğinde yapılan feshin haklı olduğu gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verdi.

Daire kararında, duruşmada tanık olarak dinlenen, aynı yerde güvenlik şefi ve mesaj atılan kadın ile birlikte çalışan işçilerin, güvenlik şefinin emri altındaki kadın personeli taciz ettiğine dair bir beyanda bulunmadıklarını, feshe konu güvenlik şefi tarafından gönderilen iki adet mesaj içeriği ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, işçinin söz konusu davranışlarının işverene haklı nedenle fesih imkanı tanımayacağının anlaşıldığına yer verildi.

Karar hem güvenlik şefi, hem de üniversite vekilleri tarafından temyiz edildi. Dosya, Yargıtay 22. Hukuk Dairesi'ne geldi. İşçinin söz konusu davranışlarının işverene haklı nedenle fesih imkânı tanımayacağını ifade eden yüksek mahkeme, güvenlik şefi İ.K.'ye kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesine hükmetti.