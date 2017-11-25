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Yargıtay kararı: Sevgilisinden ayrılıp, eski fotoğrafları silmeyene hapis cezası verilebilir

Ayrıldığı sevgilisinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırmadığı için hakkında verilen "beraat" kararı bozuldu

25 Kasım 2017 11:13

Yargıtay Ceza Genel Kurulu (YCGK), ayrıldığı sevgilisinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırmayan eski sevgili hakkında verilen “beraat” kararını bozdu. Kurul, eski sevgilisinin fotoğraflarını kaldırmayan sanığın, 1 ila 4 yıla kadar hapis ile cezalandırılması gerektiği yönünde karar verdi. Bu emsal karara göre, sevgili veya arkadaşlar, birlikteyken kullanılan fotoğrafları, ayrıldıktan sonra sosyal medya hesaplarından kaldırmak zorunda kalacak.

Beraatı bozdu

Dava dosyasına göre çift, sevgiliyken birlikte çektirdikleri fotoğraları Faceebook hesabında yayımladı. Çift, bir süre sonra ayrıldı. U.M., kız arkadaşı G.B.’nin fotoğralarını şahsi hesabından kaldırmadı. G.B., tüm taleplerine rağmen fotoğraflarını kaldırmayan eski sevgilisi U.M. hakkında şikâyetçi olunca dava açıldı. İstanbul Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi U.M. hakkında, “Bir süre arkadaşlık yapan sanığın katılanla beraber çekilmiş olduğu fotoğrafın Facebook sitesine yüklediği tarihin ve katılanla ayrıldıktan sonra rızası dışında yükleyip yüklemediğinin tespit edilemediği, böylece şüpheden sanığın yararlanması ilkesi gerekcesiyle” beraat kararı verdi.

1-4 yıl hapis

Kararın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin beraat kararını bozarak, sanığın TCK. 136. maddesindeki, “Kişisel verileri, hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması”na hüküm gereğince cezalandırılmasını istedi. Yerel mahkeme, Yargıtay’ın kararına direnerek ikinci defa beraat kararı verdi. Dosya bu kez, YCGK’ya geldi. Kurul, 2017/6231 sayılı kararı ile Yargıtay 12. Ceza Dairesi kararını oybirliği ile yerinde buldu. Yerel mahkemenin beraat kararını bozan Kurul, sanığın 1 ila 4 yıla kadar hapis cezası ile yargılanması yönünde karar verdi.

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