Yargıtay 'karakter hırsızı'na verilen cezayı az buldu; 6 yıla kadar hapsini istedi

Yargıtay 13. Ceza Dairesi, “Knight Online” isimli bilgisayar oyunundaki karakterleri çalınan O.T.’nin mağdur olduğu davada, sanığa “karakter hırsızlığı” yaptığı gerekçesiyle verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını hatalı ve az buldu. Sanık, nitelikli hırsızlıktan değil, bilişim yoluyla karakter hırsızlığı yaptığı gerekçesiyle 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle yargılanacak.

Nitelikli dğeil

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre dava dosyasına göre, O.T. 23 Ekim 2011’de, internette “Knight Online” isimli oyunu oynarken, bilgi ve rızası dışında e-posta adresine girilerek, şifresinin ve e-posta adresinin değiştirildiği, oyun karakterlerinin çalındığı iddiasıyla H.T. ile birlikte şikâyetçi oldu. Sanık M.K.’ya İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Sanık suçlamaları reddetti.

Ancak İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesi, 31 Mart 2014’te sanığa TCK’nın 142/2/e ve son maddesi uyarınca “nitelikli hırsızlıktan” önce 3 yıl hapis cezası verdi, daha sonra iyi halden cezayı 2 yıl 6 aya indirdi. Mahkeme, bilirkişi raporu ışığında, sanığın “Bilişim suçlarından” da cezalandırılması için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.



Sanık ve İzmir Savcılığı kararı Yargıtay 13. Ceza Dairesi’nde temyiz etti. Yargıtay, 10 Ekim’de sanık ve savcılığın temyiz taleplerini kabul etti ve mahkeme kararını oybirliği bozdu.



Yargıtay bu kararıyla, bilgisayar karakter hırsızlığının mahkemelerce nasıl ve ne şekilde cezalandırılacağının kriterlerini de belirledi. Yargıtay kararında, oyun karakterlerinin de veri olduğu; verinin hukuka aykırı olarak ele geçirilip bundan yarar sağlanmasının, ekonomik değer taşısa bile veriyi “taşınır mal haline” getirmeyeceği vurgulandı. Yargıtay kararında, suçun TCK’nın 142/2 maddesindeki “nitelikli hırsızlık” değil TCK’nın 244/4 maddesindeki “sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme” şeklindeki tek bir “bilişim suçu” olduğuna ve bilgisayar oyunlarındaki karakterleri çalanların da bu madde ışığında cezalandırılması gerektiği belirtildi.

O madde ne diyor

TCK’nın “Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme” başlıklı 244/4 maddesi şöyle: “Bir bilişim sisteminin işleyişini engelleyen veya bozan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.”