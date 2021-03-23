Yargıtay, Kaftancıoğlu'na verilen 8 yıl hapis cezasının onanmasını istedi

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun hakkında 5 ayrı suçtan verilen hapis cezasının “silahlı terör örgütü propagandası yapma” suçundan bozulmasını isteyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 suçtan verilen hapis cezasının ise onanarak, 8 yıl 2 ay 20 gün hapis ile cezalandırılmasını istedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “silahlı terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 1 yıl 6 ay, “kamu görevlisine alenen hakaret etme” suçundan 1 yıl 6 ay 20 gün, “Cumhurbaşkanına alenen hakaret etme” suçundan 2 yıl 4 ay, “Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılamak” suçundan 1 yıl 8 ay, “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçundan ise 2 yıl 8 ay olmak üzere toplamda 9 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından yerel mahkemenin kararı oybirliği ile onanmıştı.

İstinaf Mahkemesinin kararının ardından dosya Yargıtay'a taşındı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Canan Kaftancıoğlu hakkında tebliğname hazırlayarak dosyayı Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne gönderdi.

Sözcü'den Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan tebliğnamede, Kaftancıoğlu'nun avukatının duruşmalı inceleme talebinin reddine karar verilmesi talep edildi. Tebliğnamede, Canan Kaftancıoğlu hakkında “kamu görevlisine alenen hakaret”, “Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçlarına ilişkin onama kararı verilmesi istendi.

“Cumhurbaşkanına alenen hakaret” suçundan ise Kaftancıoğlu'nun 2014'teki bir paylaşımı dışındaki sosyal medya paylaşımlarının hakaret suçu bakımından yasal unsurlarının oluşturmadığı gözetilmeden, zincirleme suç hükümlerinin uygulanmasına karar verilerek fazla cezaya hükmedildiği belirtildi. Tebliğnamede, Kaftancıoğlu'nun avukatlarının temyiz itirazı yerinde görülerek düzeltilerek onanması istendi.

“Silahlı terör örgütü propagandası yapma” suçundan da Kaftancıoğlu'nun avukatlarının temyiz itirazının yerinde görülerek hükmün bozulması talep edildi. Tebliğnamede istenen cezaların onanması durumunda Kaftancıoğlu’nun hapis yatması gündeme gelecek.