Yargıtay "İntihara sürükleyen kasten öldürmeden sorumlu tutulur" dedi, müebbet istedi

Antalya'da, diş hekimi sevgilisi Özgür Özen'in (38) "olası kastla ölümüne neden olmak" suçundan 16 yıl 8 ay hapse mahkûm edilen Yücel Düzenli'nin (43) cezasını bozan Yargıtay, "İntihara sürükleyen kasten öldürmeden sorumlu tutulur" maddesi gereğince sanığın ömür boyu hapis istemiyle yargılanmasına hükmetti.

Muratpaşa ilçesine bağlı Şirinyalı Mahallesi Sinanoğlu Caddesi'ndeki 11 katlı apartmanın 5'inci katındaki dairede oturan, 2 çocuk annesi, diş hekimi Özgür Özen, 1 Şubat 2017'de binanın bahçesinde ağır yaralı bulundu. Dairesinin balkonundan düştüğü değerlendirilen Özen için komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Gelen sağlık görevlileri, Özen'in vücudunda çok sayıda kırık olduğunu belirledi. Bu sırada Özgür Özen'in eşi olduğunu öne süren kişi, sitenin bahçesine gelerek, "Bizi bırakma. Neden yaptın?" diyerek feryat etti. Özen'in eşinden boşandığını, çocuklarıyla yaşadığını bilen komşuları, tanımadıkları kişiden şüphelenip, durumu polise bildirdi. Ekipler, Özgür Özen'in eşi olmadığını belirlediği Yücel Düzenli'yi gözaltına aldı. Hastanede tedaviye alınan Özen, yakınlarına, sevgilisi Düzenli'nin kendisine şiddet uyguladığını iddia etti. Özgür Özen aynı gece hastanede yaşamını yitirdi, Yücel Düzenli ise mahkemece tutuklandı. Hakkında ömür boyu hapis istemiyle dava açılan Düzenli için savcı, "olası kastla öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezası talep etti.

“O toprak oldu, çileyi ben çekiyorum”

Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 25 Ocak 2019'da görülen davada tutuklu sanık Yücel Düzenli, Özgür Özen'i sevdiğini ve öldürmesi için gerekçe olmadığını öne sürerek, "Tahliyemi ve beraatimi istiyorum. Bu olayda yüzde 1 bile sebebiyet vermişliğim olsa zaten vicdan azabı ile yaşarım. Bu olayı, her gün de yaşıyorum zaten. Kesinlikle benim uyguladığım iddia olunan sürekli şiddetin sonucu Özgür'ü itmem ya da atlaması, onu intihara yönlendirmem söz konusu değildir. Hepimizin başı sağ olsun. O toprak oldu, çileyi ben çekiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı önce ömür boyu hapse çarptırdı daha sonra da cezasını 20 yıla indirdi. Heyet ayrıca sanığın geçmişi, sosyal ilişkileri ve cezanın, sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini göz önüne alarak cezada indirime gitti. Mahkeme heyeti, Yücel Düzenli'yi 16 yıl 8 ay hapse mahkûm etti.

İndirime karşı müebbet talebi

Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nin de onayladığı dosya, Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderildi. Yargıtay, sanığın TCK'nın 84/4 maddesi gereğince cezalandırılması gerektiğini belirterek, ilk derece mahkemenin 'olası kast'tan verdiği 16 yıl 8 ay hapis cezasını bozdu ve cezada artırıma gidilmesini istedi.

Yargıtay kararında, "İşlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan veya ortadan kaldırılan kişileri intihara sevk edenlerle cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri intihara mecbur edenler, kasten öldürme suçundan sorumlu tutulurlar" şeklindeki ceza maddesinin dikkate alınması gerektiği belirtilerek dosya, Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderildi.

Sanık Yücel Düzenli, 4 Mart'ta yeniden görülecek duruşmada 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis istemiyle yargılanacak.