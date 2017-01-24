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Yargıtay, internet sitesinde HDP eş genel başkanlarını tanımıyor!

94 siyasi partinin başkanlarının yer aldığı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının internet sitesinde, HDP’nin eş başkanları yer almıyor

24 Ocak 2017 22:16

94 siyasi partinin tüzükleriyle birlikte yer aldığı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın internet sitesinde, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) eş başkanlarının isimleri yer almıyor. Faal olan tüm partilerin başkanlarının belirtildiği sitede HDP’nin eş başkanlarının neden yer almadığına dair bil bilgi yer almıyor. 

Cansu Pişkin’in Evrensel’de yer alan haberine göre, 94 siyasi partinin başkanı, kuruluş tarihi, telefonu, adresi ve üye sayısının yer aldığı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın internet sitesinde, Meclis'teki üçüncü parti olan HDP’nin eş başkanlarının isminin yazması gereken satır boş bırakılmış durumda. 

 

Eş başkanlar tutuklanmadan önce de tanınmamış

 

HDP Eş Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş, 4 Kasım 2016’da tutuklanmıştı. Ancak siyasi parti ve tüzüklerin yer aldığı sayfanın 22 Mayıs 2016 tarihli ekran görüntüsünde de HDP’nin “Eş başkanları” satırının boş bırakıldığı görülüyor. 

Öte yandan eş başkanlık sistemi bulunan Devrimci Sosyalist İşçi Partisi’nin (DSİP) ‘Eş başkanları’ kısmında, Meltem Oral ve Şenol Karakaş’ın isimleri yazarken, Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) ‘eş başkanı’ kısmına ise yalnızca Kamuran Yüksek’in ismi yazılmış.

Engelsiz Türkiye Partisi’nin “Başkanı” bölümünde ise “Parti başkanı bildirilmedi” ibaresi yer alıyor.

 

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