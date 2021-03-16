Yargıtay’ın Soma davasında gerekçesi belli oldu; başkan ve bir üye muhalif kaldı

Soma’da 301 madencinin hayatını kaybettiği faciada Yargıtay 12. Ceza Dairesi, daha önce ‘Olası kasıtla ölüme neden olma' suçundan ceza verilmesi yönündeki kararından dönerek, sanıklara daha az ceza verilmesine neden olacak olan 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan ceza istemesinin gerekçesini açıkladı. Gerekçede, sanıkların üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediği belirtildi.

Karara muhalif kalan Daire başkanı ile bir üye ise, patron Can Gürkan'ın kazaları önlemek için tedbir almak yerine üretimi zorlayarak kâr artırmayı tercih ettiğini belirtti.

“Taksirle” değil “olası kasıtla öldürme” suçu denmişti

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre, kazayla ilgili açılan davada Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi, “taksirle ölüme neden olma” suçundan şirket sahibi Can Gürkan'a 15, genel müdür Ramazan Doğru'ya 22.5, işletme müdürü Akın Çelik'e 18.5, teknik müdür İsmail Adalı'ya da 22.5 yıl hapis cezası vermişti. Temyize bakan Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise, Ekim 2020'de verdiği kararda, “taksirle ölüme neden olma” değil, sanıklara daha yüksek ceza verilmesine neden olacak olan “olası kastla adam öldürme ve yaralama” suçlarından ceza verilmesi gerektiğini belirterek, yerel mahkemenin kararını bozmuştu.

Davaya bakan heyetin üç üyesi değişti

Ancak Daire'nin bu kararına Yargıtay Başsavcılığı itiraz ederek, düzeltme talebinde bulundu. Dosyaya bakan heyetin üç üyesi değişti. Heyete, daha önce Adalet Bakanlığı ve HSK üyeliği yapan Kenan İpek ve HSK Genel Sekreterliği yapan Fuzuli Aydoğdu ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü yapan Mustafa Yapıcı katıldı.

Heyet karardan döndü, “bilinçli taksitle ölüme neden olmak” dedi

Bürokrat kökenli bu isimlerin Yargıtay'a seçilerek heyete girmelerinin ardından, 12. Ceza Dairesi, önceki kararından döndü. Sanıkların “olası kastla ölüme neden olma” suçundan değil “bilinçli taksirle ölüme neden olmak” suçundan cezalandırılmalarını istedi.

Başkan ve bir üye muhalif kaldı

Dairenin bu kararına, Başkan Ahmet Er ve üye Nadir Güngüneş muhalif kaldı. Sanıkların “olası kastla ölüme neden olma” suçundan cezalandırılması gerektiğini kaydeden Başkan Er, karşı oy yazısında, madendeki mevcut kömür üretim miktarının ek önlemler alınmadan iki katına çıkarıldığına dikkat çekti. İşçilerin iş sağlığı ve güvenliği açısından yüksek risk oluşturduğunu ve dönülmez sonuçlara yol açabileceğini bildiklerini vurguladı. Başkan Er, karşı oy yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Sanıkların tamamının karar alma süreci içerisinde bulunmaları ve şirketteki pozisyonları gereği ocak içerisindeki yüksek riskleri bilmelerine rağmen, ‘olursa olsun' mantığı ile hareket ederek bu risklerin önüne geçmek için herhangi bir girişimde bulunmayarak, gerçekleşen bu neticeden olası kastı ile sorumlu olduğunu düşündüğümüzden çoğunluğun sanıkların kusurlarının bilinçli taksir derecesinde olduğu şeklindeki görüşlerine katılmıyorum.”

Muhalif üye Nadir Güngüneş de, 4 sanığın olayda kusurlarının bulunduğunu, Can Gürkan’ın tedbir almak yerine kârı tercih ettiğine vurgu yaptı.