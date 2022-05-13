CHP’nin olağanüstü MYK toplantısının ardından açıklama: Kaftancıoğlu hakkındaki hüküm sarayın istek ve arzusuna göre verilmiştir

Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki kararları onamasının ardından Kılıçdaroğlu’nun çağrı yaptığı ‘olağanüstü’ MYK toplantısı sona erdi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Kaftancıoğlu hakkındaki hüküm sarayın istek ve arzusuna göre verilmiştir. Kaftancıoğlu hakkında adalet tesis edilene kadar biz susmayacağız. Tüm demokratik direncimiz ve gücümüzle bu haksızlığın karşısında duracağız." dedi. Öztrak, 21 Mayıs'ta Bursa'da yapılması planlanan Milletin Sesi mitinginin İstanbul Maltepe'de gerçekleştirileceğini duyurdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkındaki Yargıtay kararının ardından dün akşam saatlerinde CHP MYK’yı, CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda olağanüstü toplantıya çağırdı.

Olağanüstü MYK toplantısı, Kılıçdaroğlu’nun gelmesiyle saat 08.46’da başladı. Toplantının ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıklama yaptı. Öztrak'ın açıklamasından başlıklar şöyle:

"İstanbul İl Başkanımız hakkındaki hüküm sarayın istek ve arzusuna göre verilmiştir"

“Vesayeti altındaki yargıçlara kendinden olmayana gözdağı vermeye kalkıyor. Muhalefeti engellemeye çalışıyor. İstanbul İl Başkanımız hakkındaki hüküm sarayın istek ve arzusuna göre verilmiştir.

"Kaftancıoğlu hakkında adalet tesis edilene kadar biz susmayacağız"

Bu nedenle de vicdan sahibi tüm kalplerde hükümsüzdür. Adalet hakkı hak edene vermektir. İstanbul İl Başkanımız Canan Kaftancıoğlu hakkında adalet tesis edilene kadar biz susmayacağız. Tüm demokratik direncimiz ve gücümüzle bu haksızlığın karşısında duracağız.

Karara tepki gösteren siyasi partilere teşekkür

Bu haksızlığa ve zulme karşı susmayan 6’lı masada olduğumuz siyasi parti genel başkanlarına, bizle dayanışma gösteren Cumhur İttifakı dışında diğer tüm siyasi partilerin sayın genel başkanlarına, demokratik kitle örgütlerine, barolarımıza CHP olarak en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Demokratik siyasete kast eden vesayetçi tehdide karşı gösterdiğimiz bu dayanışma tarihe altın harflerle geçecektir. Tarih bu ülkenin aydınlık yüzlerinin demokratik siyaseti ve adaleti savunan bizlerin hakkını kesinlikle teslim edecektir.

"Bir otokratı sandıkta beraberce yenip tarihin tozlu sayfalarına göndereceğiz"

Bir otokratı sandıkta beraberce yenip tarihin tozlu sayfalarına göndereceğiz. Artık gün sessiz kalma günü değildir. İşte bu nedenle genel başkanımız ‘Bizim kavgamız zulme, istibdata karşıdır, milletimizin aşına, işine göz koyanlarıdır, hak, hukuk, adaletledir’ demiştir. Bugün kimin despotla kimin milletle kavga ettiği gün gibi ortaya çıkmıştır. Saraydakiler koltuklarından kalkmamak için milletle ve demokratik siyasetle kavgayı seçmişlerdir.

Meşhur Hint atasözünde geçtiği gibi, ‘Eğer birileri oturduğu koltuktan kalkmakta sıkıntı yaşıyorsa kesinlikle altını pisletmiştir’ Biz saraydakilerin o koltuklardan kalkmamak için her yolu deneyeceğini biliyoruz. Ama ne olursa olsun, biz milletimizin hakkını, hukukunu savunmayı asla bırakmayacağız."

"Kaftancıoğlu görevinin başındadır, parti çalışmalarına devam etmektedir"

Çünkü hakkı ve hukuku terk etmek özgürlüğü terk etmektir. İstanbul İl Başkanımız sayın Canan Kaftancıoğlu görevinin başındadır, parti çalışmalarına devam etmektedir. Biz CHP’yiz, biz Kuvayi Milliyeyiz, biz Mustafa Kemal Atatürk’ün partisiyiz. Biz, hak, hukuk, adalet için verilecek hiçbir kavgadan korkmayız. Siyasetteki nezaketimizi yanlış anlayanlara İstiklal Marşı şairimiz Mehmet Akif’in dizeleriyle hatırlatmak isteriz: ‘Yumuşak başlıysam kim dedi uysal koyunum, kesilir belki ama çekmeye gelmez boynum.’ Anadolu’nun şaşmaz irfanının söylediği gibi, zalimin zulmü arttıysa zevali de yakındır. Zevali yaklaşana şunu hatırlatmak da görevimizdir. Adaletin ayarlarıyla oynadığınız kantar gün gelir sizi de tartar. Sandık milletimizin önüne gelecek, bu karanlık günler elbet bitecek. Gecenin en karanlık anı, şafağa en yakın anıdır. Milletimizin ufkunun aydınlanmasına, yeni bir şafağın doğmasına az kaldı.

21 Mayıs'ta İstanbul Maltepe'de miting

Son olarak Bursa’da yapacağımız Milletin Sesi mitingimizi 21 Mayıs’ta İstanbul Maltepe’de yapacağız. Ne yaparlarsa yapsınlar, milletimizin tertemiz oylarıyla bize vermiş olduğu İstanbul’u alamayacaklar, alamazlar. Önümüzdeki seçimde Türkiye’yi almamızın önüne geçemeyecekler."