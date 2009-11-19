Yargıtay: Hukuka aykırı delil olamaz

Yargıtay Ceza Genel Kurulu (YCGK) sahte rakı imal ederken, suçüstü yakalanan bir sanığın davasında, son derece ilginç bir karara imza attı.



Kurul, hakim kararı veya arama emri olmadan sanığın işyerinde yapılan aramayı hukuka aykırı buldu ve elde edilen delilleri de mahkumiyetine yeterli görmedi. Eyyup K’nın. İstanbul İçerenköy’deki deposunda 7 Şubat 2004’te polisin yaptığın baskında, variller içinde alkol, sahte rakılar, imalat makinaları, rakı-votka şişe ve kapakları ele geçirildi. Kadıköy 4. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığı “sahte rakı imal etmek”ten 3 yıl hapis ve 459 lira para cezasına mahkum etti. Karar temyize gitti. 7. Ceza Dairesi, kararı “Hakim kararı olmaksızın hukuka aykırı arama sonucu elde edilen delile dayanılarak mahkumiyete karar verilmesi, rakıların sahte olup olmadığını araştırılmaması nedeniyle” bozdu. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu.



YCGK, “Hukuka aykırı aramada elde edilen maddi delil dışındaki diğer delillerin mahkumiyet için yeterli olup olmadığını” tartıştı. Kurul, hukuka aykırı delillerin hükme esas alınamayacağını, diğer delillerin de mahkumiyet için yeterli olmadığını” belirtip itirazı reddetti.