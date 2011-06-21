-YARGITAY HSYK'YA GÖRÜŞ BİLDİRDİ ANKARA (A.A) - 21.06.2011 - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, başsavcılığın verimli ve düzenli çalışmasını sağlamak amacıyla bazı Yargıtay Cumhuriyet savcılarının görev yerlerinin değiştirilmesi konusunda HSYK'ya görüş bildirildiğini açıkladı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) 19 Haziran 2011 tarihli adli yargı kararnamesi kapsamında görev yerlerinde değişiklik yapılan bazı Yargıtay Cumhuriyet savcılarının atamalarına ilişkin bazı basın organlarında yapılan değerlendirmelerle ilgili açıklama yapılmasında yarar görüldüğü belirtildi. Açıklamada, ''2797 sayılı Yargıtay Kanununun 27/6-7. madde ve fıkralarında öngörüldügü biçimde Yargıtay Cumhuriyet Bassavcılığının verimli ve düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla, önceki uygulamalarda olduğu gibi, adı geçen Yargıtay Cumhuriyet savcılarının görev yerlerinin değiştirilmesi hususunda Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na Başsavcılığımızca görüş bildirilmiştir'' denildi.