T24 LogoT24 Logo
Gündem

YARGITAY HSYK'YA GÖRÜŞ BİLDİRDİ ANKARA (A.A)

21 Haziran 2011 21:32

-YARGITAY HSYK'YA GÖRÜŞ BİLDİRDİ ANKARA (A.A) - 21.06.2011 - Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, başsavcılığın verimli ve düzenli çalışmasını sağlamak amacıyla bazı Yargıtay Cumhuriyet savcılarının görev yerlerinin değiştirilmesi konusunda HSYK'ya görüş bildirildiğini açıkladı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun (HSYK) 19 Haziran 2011 tarihli adli yargı kararnamesi kapsamında görev yerlerinde değişiklik yapılan bazı Yargıtay Cumhuriyet savcılarının atamalarına ilişkin bazı basın organlarında yapılan değerlendirmelerle ilgili açıklama yapılmasında yarar görüldüğü belirtildi. Açıklamada, ''2797 sayılı Yargıtay Kanununun 27/6-7. madde ve fıkralarında öngörüldügü biçimde Yargıtay Cumhuriyet Bassavcılığının verimli ve düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla, önceki uygulamalarda olduğu gibi, adı geçen Yargıtay Cumhuriyet savcılarının görev yerlerinin değiştirilmesi hususunda Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’na Başsavcılığımızca görüş bildirilmiştir'' denildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24