Yargıtay, HDP'li İdris Baluken'in hapis cezasını onadı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, eski HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken'e yerel mahkemenin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verdiği 7 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.

16. Ceza Dairesi, İdris Baluken'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, 4 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 4 yıl 7 ay, 4 kez de "toplantı gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etme" suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası veren Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinin hükmünü uygun bulan Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesinin kararını, sanık avukatlarının itirazı üzerine inceledi.

Yapılan incelemenin ardından verilen kararda, "Siyasi parti faaliyetleri kapsamındaki basın açıklamaları, nevruz kutlamaları ve terör örgütü propagandasına dönüştürülmeyen insani mülahazalarla gerçekleştirilen taziye ziyaretleri gibi eylemlerin, silahlı terör örgütü faaliyeti kapsamında kabul edilemeyeceğinde kuşku bulunmamakta ise de terör örgütü yöneticilerinin talimatı veya örgütün çağrıları doğrultusunda gerçekleştirilen ve terör örgütünün propagandasına dönüşen şiddet eylemleri ve faaliyetlerin siyasi parti çalışması olarak kabulü mümkün değildir" ifadelerine yer verildi.

Kararda, 5 yılın altındaki cezaların Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesince onaylanarak kesinleştiği aktarılarak, bu cezalar yönünden yapılan itiraz da reddedildi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, 4 Ocak'ta Baluken'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, 4 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 4 yıl 7 ay, 4 kez de "toplantı gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etme" suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası vermişti.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi de 23 Mayıs'ta yerel mahkemenin kararını yapılan incelemenin ardından uygun bulmuştu.