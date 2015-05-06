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Yargıtay'dan Hanefi Avcı kararı

Eski emniyet müdürü Hanefi Avcı, 'örgüt üyelerine yardım' suçundan yargılanıyordu

06 Mayıs 2015 15:49

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 'Devrimci Karargâh Örgütü' davasında yargılanan eski emniyet müdürü Hanefi Avcı'ya 'örgüt üyelerine yardım' suçundan verilen hapis cezasını bozdu. 

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Avcı'ya "Yasa dışı silahlı Devrimci Karargah terör örgütü ve mensuplarına yardım etmek" suçundan 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasını onamıştı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Avcı hakkındaki onama kararının düzeltilmesini istemişti.

Karar düzeltme istemini Yargıtay 9. Ceza Dairesi yerine, örgütlü suçlara bakmakla görevlendirilen Yargıtay 16. Ceza Dairesi karara bağladı.

Daire, Başsavcılığın karar düzeltme istemini kabul ederek, Avcı'ya verilen hapis cezasını bozdu.

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