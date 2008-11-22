Yargıtay hâkimi iftiradan hüküm giydi

Yargıtay Tetkik Hâkimi Mustafa Hakan Kaya, hakkında görevi ihmal suçlamasıyla açılan soruşturmada bazı avukat ve adliye personeline iftira ve hakarette bulunduğu gerekçesiyle 12 bin 500 YTL tazminat cezasına çarptırıldı.



2005-2006 yılları arasında Sakarya'nın Sapanca İlçe Adliyesi'nde Asliye Hukuk Hakimi olarak görev yapan Mustafa Hakan Kaya, dava kararlarını uzun süre yazmadığı gerekçesiyle avukat Handan O. tarafından Adalet Komisyonu Bakanlığı'na şikayet edildi. Bunun üzerine hâkim Kaya hakkında soruşturma başlatıldı.



Komisyona 100 sayfayı geçen yazılı savunma veren Kaya, bazı avukat ve adliye personelini kendisini engellemekle suçladı.



Hâkim Kaya, savunmasında, avukat Handan O.'yu terör örgütü üyesi olmak ve dosyadan evrak çalmakla suçladı. Avukatlar N.K.'yı dosyadan evrak çalan, görgüsüz davranışlarda bulunan ve menfaat karşılığında yalan konuşan, Ö.E.T'yi arazi mafyası üyesi olan ve saygısız davranışlarda bulunan, T.F.'yi psikiyatri tedavisine ihtiyacı olan ve haksız yere hakim reddeden, N.B.'yi kanunu hiçe sayan ve işine gelmediğinde çirkin davranışlarda bulunan, adliyenin Yazı İşleri Müdürü S.B.'yi ise mesai saatleri içinde adliye dışında kendi araçlarının tamiri ile uğraşan ve adliyeye gelmeyen cahil biri olarak nitelendirerek, diğer meslektaş ve adliye çalışanlarının kendisinin çalışmasını engellediğini öne sürdü.



Kararların zamanında yazılmadığının tespit edilmesi üzerine Kaya hakkında Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Görevi İhmal' suçundan dava açıldı.



Bu arada Yargıtay Tetkik Hâkimi olarak tayini çıkan Kaya, Ankara'ya gitti. Hâkimin, savunmasında suçladığı avukatlar ve adliye personeli ise Sapanca Asliye Hukuk Mahkemesi'nde hakaret nedeniyle hakim Kaya hakkında tazminat davaları açtı. Sapanca Asliye Hukuk Mahkemesi, karara bağladığı davalarda avukatlar ve adliye personelini haklı bularak hâkim Kaya'yı tazminata mahkûm etti.



Kaya, avukatlar Handan O.'ya 2 bin YTL, Ö.E.T.'ye bin 750 YTL, T.F.'ye bin 250 YTL, N.N.'ye bin 250, N.K.'ye 2 bin YTL ve adliye yazı işleri müdürü S.B.'ye 2 bin 500 YTL tazminat ödeyecek.



Aynı zamanda hâkim Kaya hakkında, Sincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Hakaret ve İftirada' bulunduğu gerekçesiyle de dava açıldı.



