T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yargıtay Hakimi Çelik istifa etti ANKARA (A.A)

26 Eylül 2011 20:18

-Yargıtay Hakimi Çelik istifa etti ANKARA (A.A) - 26.09.2011 - Yargıtay 1. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi Celal Çelik, görevinden istifa etti.  Çelik, YARSAV'da düzenlediği basın toplantısında, 12 yıldır yargıçlık yaptığını, mensubu bulunmaktan her zaman onur duyduğu Türk yargısının ''hukukun üstünlüğü ve halka adalet dağıtmak ülküsünden giderek uzaklaştığını'' öne sürerek istifa ettiğini bildirdi Celal Çelik, bu görüşlerini içeren istifa dilekçesini bugün Yargıtay Başkanlığına sunduğunu söyledi.   Çelik, Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24