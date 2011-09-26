-Yargıtay Hakimi Çelik istifa etti ANKARA (A.A) - 26.09.2011 - Yargıtay 1. Hukuk Dairesi Tetkik Hakimi Celal Çelik, görevinden istifa etti. Çelik, YARSAV'da düzenlediği basın toplantısında, 12 yıldır yargıçlık yaptığını, mensubu bulunmaktan her zaman onur duyduğu Türk yargısının ''hukukun üstünlüğü ve halka adalet dağıtmak ülküsünden giderek uzaklaştığını'' öne sürerek istifa ettiğini bildirdi Celal Çelik, bu görüşlerini içeren istifa dilekçesini bugün Yargıtay Başkanlığına sunduğunu söyledi. Çelik, Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapıyor.