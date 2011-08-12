-Yargıtay günde 2 bin dosyayı karara bağladı İZMİR (A.A) - 12.08.2011 - Türkiye'de davaların sonuçlanmasının çok uzun sürmesi nedeniyle sık sık eleştiri konusu olan yargı, büyük iş yüküyle karşı karşıya bulunuyor. Yargıtay Başkanlığı istatistiklerinden derlenen bilgiye göre, 11 ceza dairesi ve 21 hukuk dairesiyle ceza ve hukuk genel kurullarından oluşan Yargıtay, 2010-2011 adli yılında, geçen yıldan kalan 453 bin 855 dosyaya bu yıl gelen yeni 644 bin 630 dosyanın da eklenmesiyle toplam 1 milyon 98 bin 485 dosya yüküyle karşı karşıya kaldı. Yargıtay ceza ve hukuk daireleriyle genel kurulları tarafından bu adli yıl içerisinde 562 bin 171 dosya görüşülerek karara bağlanırken, 536 bin 314 dava dosyası ise gelecek adli yıla devredilmek zorunda kalındı. Bu çalışma temposuyla ayda ortalama 46 bin 847 dosyayı karara bağladığı görülen Yargıtayda, yıllık toplam toplam 248 iş günü dikkate alındığında, günlük ortalama 2 bin 266 dava dosyası karara bağlanmış oldu. -Ceza daireleri günde ortalama 70 dosyayı sonuçlandırdı- Yargıtayda en büyük iş yükünün oluştuğu caza daireleri esas alındığındaysa 11 ceza dairesiyle Ceza Genel Kurulunda, bu ay sona eren adli yıl içerisinde 304 bin 71'i geçen yıldan, 269 bin 505'i de bu yıl gelen, toplam 573 bin 576 dosya yükü oluştu. Yargıtay ceza daireleri ve genel kurulu, adli yıl süresince bu dosyalardan 209 bin 76'sını karara bağlarken, 364 bin 500 dosya ise gelecek adli yıla devroldu. Ortalama ayda toplam 17 bin 423, günde de 843 dosyanın karara bağlandığı ceza dairelerinde, günde daire başına sonuçlandırılan dosya ortalaması ise 70 olarak dikkati çekti. Aynı şekilde 21 hukuk dairesi ve Hukuk Genel Kurulu, bu adli yıl içerisinde 149 bin 784 geçen yıldan devir, 375 bin 125 de bu yıl gelen yeni dosyalarla 524 bin 909 dosya hakkında karar vermek için çalıştı. Bu dosyalardan 353 bin 95'ini karara bağlayabilen hukuk daireleri, 171 bin 814 dosyayı da 6 Eylül'de başlayacak olan yeni adli yıla devretmek zorunda kaldı. Ayda ortalama toplam 29 bin 424 dosyanın karara bağlandığı hukuk dairelerinde, daire başına 65 dosya ortalamasıyla günde ortalama toplam bin 424 dosya hakkında karar verildi. -Yargıtay iş yüküne istinaf mahkemeleri çözüm olacak- İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Celal Kocabaş, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bu iş yükünün azaltılması amacıyla istinaf mahkemelerinin kurulduğunu hatırlattı. İstinaf mahkemelerinin kurulmasıyla artık bağlı illerdeki birinci derece mahkemelerden çıkan kararların itiraz ve temyizlerinin bölge adliye mahkemelerine geleceğine işaret eden Kocabaş, ''Örneğin Muğla, Aydın, Denizli, Uşak, Manisa ve İzmir olmak üzere 6 vilayette, mahkemelerde çıkan kararlar itiraz ve temyiz için İzmir Bölge Adliye Mahkemesine gelecek. Dolayısıyla dosyalar Yargıtaya gitmeden iş yükü azalmış olacak. Böylece dosyalar Yargıtaya gitmeden karara bağlanacak. Bu da Yargıtayın iş yükünü azaltacak'' dedi.