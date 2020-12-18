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Yargıtay, geç saatlere kadar eve gelmeyen kocayı kusurlu saydı

18 Aralık 2020 13:14

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kocanın eve yeterince vakit ayırmaması ve zamanının büyük bölümünü işyerinde geçirmesini boşanma sebebi saydı.

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