Yargıtay, Galip Öztürk'e verilen müebbet hapis cezasını onadı

Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk’ün 15 yıldır yargılandığı davada Yargıtay’dan karar çıktı. İstanbul Ağrı Ceza Mahkemesi’nin müebbet hapis cezası verdiği Öztürk’ün dosyasına Yargıtay’dan onama geldi. Öztürk’ün 6 yıl hapis yatması bekleniyor.

1996’da Beyoğlu’nda Kuvvet Köseoğlu’nun öldürülmesine azmettirdiği iddia edilen Öztürk, iki yıl önce müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Dinçer Gökçe ve Can Mumay'ın Hürriyet'teki haberine göre, İstanbul 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı sonrası dosya Yargıtay’a taşındı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi 19 Eylül’de dosyayı karara bağladı. 1. Ceza Dairesi, 2014/3955 numaralı dosyada Öztürk hakkında verilen kararı onadı.

Diğer üç sanık hakkında verilen kararı ise usulden bozdu; dosya için dün kapatma kararı vererek ilgili mahkemesine gönderdi.

Metro’nun sahibine müebbet

Galip Öztürk, Twitter hesabında 25 Eylül'de yaptığı paylaşımda Gürcistan'da olduğunu duyurdu.

‘Rahşan affı’ uygulanmıştı

Öztürk’ü müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme suç tarihinin göz önüne alınarak kamuoyunda Rahşan Affı olarak bilinen 4616 Sayılı Şartla Salıverme ve Erteleme Yasası hükümlerinin de cezanın infazı esnasında uygulanmasına karar vermişti.

Öztürk’e mahkeme tarafından verilen müebbet hapis cezasının onanması durumunda cezanın infazı için 16 yıl hapis yatacak. Ancak 4616 sayılı Yasa gereğince infazından 10 yıl düşürüleceği için Galip Öztürk bu suç nedeniyle 6 yıl cezaevinde kalacak.