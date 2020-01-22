Yargıtay, Fethullah Gülen'in avukatına verilen hapis cezasını onadı

Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi, Fethullah Gülen'in avukatı Feti Ün'e "silahlı terör örgütü üyeliği"nden verilen 12 yıl hapis cezasını onadı.
Fethullah Gülen'in avukatı Feti Ün, İzmir 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İstinaf yoluna başvurulmasının ardından İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2'inci Ceza Dairesi, kararı hukuka uygun buldu.
Temyiz üzerine ise dosya Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi'ne geldi. Daire, Gülen'in avukatı Feti Ün'e verilen 12 yıl hapis cezasını onadı.
Kararda Ün'ün "örgütsel toplantılara katıldığı", "himmet verdiği", "İzmir'deki örgüt avukatları yapılanmasının sorumlusu olduğu" ve cezanın alt sınırdan uzaklaşılarak verilmesinde isabetsizlik görülmediği belirtildi.