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Yargıtay 'Fener-AKP' ilişkisini araştırıyor

Yargıtay Başsavcılığı, AKP'nin Almanya'daki Deniz Feneri Derneği'nden para aldığı iddialarını incelemek için Ankara Başsavcılğı'ndan dosyayı istedi

06 Kasım 2008 02:00

Yargıtay Başsavcılığı, AKP'nin Almanya'daki Deniz Feneri Derneği'nden para aldığı iddialarını incelemek için Ankara Cumhuriyet Başsavcılğı'ndan dosyayı istedi. Bir partinin yurt dışından para alması kapatma nedeni. 

14 Mart 2008 günü Anayasa Mahkemesine başvurarak AKP hakkında kapatma davası açan Yargıtay Başsavcılığı, Almanya'da görülen ve sanıkların mahkumiyetiyle karara bağlanan Deniz Feneri davasının dosyasını, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan istedi. Başsavcılığın gelecek dosyada, Deniz Feneri Derneği ile AKP arasındaki ilişkiyi inceleyeceği, herhangi bir para transferinin tespit edilmesi halinde bu konudaki bilgi ve belgelerin AKP dosyasına ekleneceği öğrenildi. Siyasi Partiler Yasasına göre partilerin yurtdışından yardım alması kapatma nedeni sayılıyor.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı üzerinden Almanya Federal Mahkemesi'ne başvurarak Deniz Feneri Dava dosyasını ekleriyle birlikte talep etmişti. Talep yazısı, Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu tarafından 16 Ekim'de Alman Federal Mahkemesi'ne iletilmişti. Ankara Başsavcılığı, Almanya'dan gelecek dosyanın bir kopyasını Yargıtay Başsavcılığı'na gönderecek.

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