Yargıtay, eski Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bekir Kaya'ya verilen cezayı onadı

Yargıtay, 5 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan eski Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Bekir Kaya’ya verilen 8 yıl, 3 ay hapis cezasını onadı.

İstanbul Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski Van Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Kaya'ya "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama", "Örgüt üyesi olmak", "Suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunma" ve "Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" iddialarıyla verilen 8 yıl 3 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Yargıtay kararında, “Sanık Bekir Kaya'nın üzerine atılı silahlı terör örgütüne üye olma suçları yönünden, yargılama sürecindeki usuli işlemlerin kanuna uygun olarak yapıldığı, hükümlere esas alınan tüm delillerin hukuka uygun olarak elde edildiğinin belirlendiği, aşamalarda ileri sürülen iddia ve savunmaların temyiz denetimini sağlayacak biçimde eksiksiz olarak sergilendiği, özleri değiştirmeksizin tartışıldığı, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemlerin doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, yaptırımların kanuni bağlamda şahsileştirilmek suretiyle uygulandığı, temyiz davasının esastan reddiyle hükümlerin onanmasına karar verilmiştir” denildi.