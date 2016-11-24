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Yargıtay, Erol Aksoy'a verilen 8 yıl 4 aylık hapis cezasını onadı

Yargıtay ayrıca İktisat Bankası'nın 4 yöneticisine verilen hapis cezalarını da onadı

24 Kasım 2016 20:25

Yargıtay, 2001 yılında TSMF'ye devredilen İktisat Bankası’nın eski sahibi Erol Aksoy’a “Nitelikli zimmet” suçundan verilen 8 yıl 4 ay hapis cezasını onadı.

Yargıtay ayrıca İktisat Bankası'nın 4 yöneticisine verilen 7 yıl 2 ay hapis cezasını ve İnci Aksoy’a ilişkin verilen beraat kararını da onadı.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme geçen Aralık ayında Erol Aksoy'a 8 yıl 4 ay, 5 bin 500 TL de adli para cezası vermişti. Mahkeme, sanıklardan Cenap Önal, Fikret Güler, Roy Arto Gevrekyan’ın banka yönetim kurulu üyesi, Cüneyt Sel’in yönetim kurulu başkanı olduğuna dikkat çekerek bu kişilere de 7’şer yıl 2’şer ay 20’şer gün hapis ve 3 bin 520’şer TL adli para cezası vermişti.

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