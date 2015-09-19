Yargıtay, Erdoğan'ın 'Ucube' nitelemesine 'eleştiri' diyerek tazminat kararını bozdu

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, Kars’ta yaptığı ‘İnsanlık Anıtı’ heykeline ‘Ucube’ diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın heykeltraş Mehmet Aksoy'a 10 bin TL tazminat ödemesine ilişkin kararı 3 aylık bir jet kararla bozdu. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, bozma ilamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “ucube” sözcüğünün genel bir eleştiri ve değerlendirmeye ilişkin olduğunu öne sürdü.

Cumhuriyet'ten Canan Coşkun'un haberine göre, Aksoy'un avukatı Turgut Kazan, “Yargıtay Hukuk Dairesi'nde sayısız dosyamız var. Her biri 1,5-2 yıl sonra incelenmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan söylediği her sözde özgür olduğu için Türkiye'de bu karara şaşırmak asıl şaşılması gerekendir” dedi. Dava önümüzdeki günlerde yeniden görülecek.

İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın heykeltıraş Mehmet Aksoy'a 10 bin TL manevi tazminat ödemesini kararlaştırmıştı. Karar bunun ardından temyiz edilmişti. Temyizi değerlendiren Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, bozma ilamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Kars Mitingi sırasında heykeltraş Aksoy'un eseri hakkında kullandığı “ucube” sözcüğünün genel bir eleştiri ve değerlendirmeye ilişkin olduğunu öne sürdü. Genel beyan ve yorum niteliğindeki bu açıklamaların Aksoy'un kişiliğine yönelik olmadığı kaydedilen ilamda, Erdoğan'ın söylemlerinin Aksoy'un kişiliğine yönelik bir saldırı oluşturmadığı belirtildi.

'Eleştiriye açık olmaları gerekir'

İlamda, sanatçıların ve siyasi kimliğe sahip kişilerin eleştirilere açık olması gerektiği kaydedilerek, manevi tazminat isteminin tümden reddine karar verilmesi gerektiği ifade edilerek kararın oy çokluğuyla bozulmasına hükmedildi.

'Kararda isabetsizlik yok'

Kararın bozulmasına karşı oy kullanan üye Ayşe Tartıcı Çevikbaş ise şerhinde, dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlerle, özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik görülmediğini kaydetti. Çevikbaş, yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün onanması görüşünde olduğunu belirtti.

'Hiçbir örneği yok'

Bozma ilamını değerlendiren Aksoy'un avukatı Turgut Kazan, böyle bir bozma kararının hiçbir örneği olmadığının altını çizerek, “Yargıtay Hukuk Dairesi'nde sayısız dosyamız var. Her biri 1,5-2 yıl sonra incelenmektedir. Çoğunluğu da onama kararıdır. Bozmayı gerektiren dosyalar daha uzun bir incelemeyi gerektirir” dedi. “Cumhurbaşkanı Erdoğan ne yapsa yeridir. Sadece eleştirmek yasaktır” eleştirisinde bulunan Kazan, “Cumhurbaşkanı söylediği her sözde özgür olduğu için Türkiye'de bu karara şaşılması asıl şaşılması gerekendir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı'na hakaret davası

Heykeltraş Mehmet Aksoy hakkında karar sonrası “Haram parayı heykele yatırmam” açıklaması nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Aksoy'un bu davası da önümüzdeki günlerde görülmeye başlanacak.