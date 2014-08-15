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Yargıtay 'Erdoğan - Feyzioğlu krizi'ni Başkanlar Kurulu'na götürüyor

Yargıtay Başkanı Ali Alkan, konuyu Yargıtay Başkanlar Kurulu’na götüreceklerini ve sonucu kamuoyuna açıklayacaklarını söyledi

15 Ağustos 2014 16:27

Yargıtay Başkanı Ali Alkan, 12. Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan'ın "Feyzioğlu gelirse adli yıl açılış törenine katılmam" restini Yargıtay Başkanlar Kurulu'na götüreceklerini ve sonucu kamuoyuna açıklayacaklarını söyledi

Yargıtay Başkanı Ali Alkan, Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan’ın, Adli Yıl’ın açılışı nedeniyle düzenlenecek törene, Baro Başkanı Metin Feyzioğlu’nun da konuşma yapması durumunda katılmayacağını belirtmesi üzerine bir açıklama yaptı.

Alkan, konuyu Yargıtay Başkanlar Kurulu’na götüreceklerini ve sonucu kamuoyuna açıklayacaklarını söyledi.

Erdoğan, 1 Eylül’de yapılacak olan Adli Yıl açılış töreniyle ilgili olarak, “Eğer Yargıtay Baro Başkanını çağırıp orada konuşturacak olursa oraya ben katılmam. Orada Yargıtay Başkanı sadece konuşacaksa eyvallah” demişti.

 

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