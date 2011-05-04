Yargıtay emekliye eksik zam davasını bozdu

T24 - Yargıtay SSK ve Bağ-Kur emeklilerine eksik zam iddiasıyla açılan davayı yerel mahkemeye geri gönderdi.

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2002 ve 2006'da eksik zam yapıldığı iddiasıyla açılan ve Ankara 17. İş Mahkemesinde kabul gören davayı usulden bozdu.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süredir emeklilerin umutla beklediği 2002-2006 yıllarına ait zam farklarına ilişkin davanın Yargıtayca bozulduğunu bildirdi.

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi'nin 2009/11380 esas 2011/1389 karar sayısıyla verdiği bozma kararının, usulden olduğuna dikkati çeken Yazıcıoğlu, mahkemece, 2002 kararnamesinin herhangi bir emekliye uygulanıp uygulanmadığının yerel mahkemece yeniden araştırılmasının istendiğini ifade etti.



''Kararname 16 gün yürürlükte kaldı"

Bu karara karşı, yerel mahkemenin direnme hakkının da bulunduğunu belirten Yazıcıoğlu, şunları söyledi:

''Usul yönünden bozmaya konu olan 2002 kararnamesi, 16 gün yürürlükte kalmıştır ve bu süre zarfında emekli olan herkese uygulanmıştır. 2003 yılı Ocak ayının ilk 16 günü içerisinde emekli olan vatandaşlarımızı veya bunların vefat edenlerinin dul ve yetimlerini tespit etmeye çalışıyoruz. Yerel mahkemeye bu bilgileri de süratle takdim edeceğiz. Bu hakkımızı alabilmek için her türlü hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz. Çünkü bu konuda sonuna kadar haklı olduğumuzu biliyoruz. Gerekirse AİHM'e kadar bu davayı götürmeye de kararlıyız.''

Diğer taraftan, Yargıtayın bozma kararının içeriğinin haklılıklarını teyit eder bir mahiyet içerdiğini savunan Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

''Çünkü belgelenebilir bir durumun yerel mahkemece sorgulanması istenmiştir. Bu durum, ortaya konulacak delillerle ispatlanabileceği için, davamızın haklılığı zımnen teyit edilmiş olmaktadır. Keza, 2006 yılına ilişkin alacak talebimiz hakkında bir itiraza veya bozma gerekçesine de rastlanmamıştır.

Bu çerçevede, emeklilerimizin haklı olduğumuz bu davanın lehimize sonuçlanması için gereken her türlü hukuki süreci işlettiğimizi bilmelerini istiyoruz. Davanın gelişimine ilişkin tüm bilgileri de sadece Türkiye Emekliler Derneğimizden alabileceklerini bir kez daha önemle ifade ediyoruz. Umutlarımız bitmedi, aksine artarak sürmektedir. Karar haksız olduğumuzu değil, aslında haklılığımızı teyit edecek bir bozma kararı olmuştur.''



