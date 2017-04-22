Yargıtay, duvara 'PKK' yazılmasını 'terör örgütüne yardım' olarak değerlendirdi

Yargıtay, garaj kapısına “PKK” yazılmasının “silahlı terör örgütünü öven maddi nitelikte hareket” olduğuna ve “terör örgütüne yardım suçu” oluşturacağına karar verdi.

Cumhuriyet'ten Kemal Göktaş'ın haberine göre, Yargıtay 16. Ceza Dairesi, bir apartmanın garaj kapısına sprey boya ile “PKK” yazan sanığa Terörle Mücadele Yasası’nın ‘terör örgütü propagandası’ hükümlerine göre 1-5 yıl arası hapis öngören 7. maddesinin uygulanmasına ilişkin kararı kanuna aykırı buldu. Daire, Sivas’ın Örtülüpınar Mahallesi’nde yaşanan olayda, sanığın garaj kapısına PKK yazmasının, “silahlı terör örgütünü öven maddi nitelikte hareket” olduğunu ve 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis öngörülen terör örgütüne yardım suçu oluşturacağına karar verdi. Daire bu gerekçeyle Sivas (Malatya Kapatılan 4.) Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını bozdu.

"Ceza adaletine aykırı"

Yargıtay’ın duvara yazı yazmakla örgüt üyesi olmayı eşitleyen bu kararı hukukçular tarafından ceza adaleti sistemine aykırı olduğu gerekçesiyle eleştirildi. Terörle Mücadele Kanunu’nun 7/2. maddesinde “terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır” hükmü yer alıyor. Yani maddeye göre bir düşünce açıklaması, yazı ya da metnin terör örgütünün propagandası suçu sayılabilmesi için “cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde” yapılması gerekiyor. Anayasa Mahkemesi de bu hükme dayanarak terör örgütü liderlerinin “cebir, şiddet veya tehdit” içermeyen açıklamalarını yayınlamanın suç olmadığına karar vermişti. Bu hükme rağmen Yargıtay’ın duvara örgüt ismi yazılmasını “terör örgütüne yardım” suçu kapsamında görmesi sürpriz olarak nitelendi. Türk Ceza Kanunu’na göre, terör örgütüne yardım edenlere 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor. Kanun, suçun işleniş şekline göre cezanın 3’te 1’ine kadar, yani 2.5 yıla kadar indirilebileceğini öngörüyor.