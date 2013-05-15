Yargıtay Dink cinayetinde örgütü buldu

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Hrant Dink cinayeti davasında, sanıkların "silahlı terör örgütü" değil "suç işlemek amacıyla oluşturulan örgüt" üyesi olduklarına karar verdi.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, duruşmalı temyiz isteyen Hrant Dink cinayeti davası sanığı Ersin Yolçu ile diğer tüm sanıklar yönünden incelemesini tamamlayarak kararını açıkladı.

Daire Başkanı Ekrem Ertuğrul, Hrant Dink cinayeti davasında suçluların "silahlı terör örgütü" değil "suç işlemek amacıyla oluşturulan örgütün" üyesi olduklarını oy birliğiyle kabul edildiğini açıkladı.

Daire, Yasin Hayal'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı. Hayal'in "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan verilen beraat kararını ise "suç işlemek amacıyla oluşturulan örgütü kurma ve yönetme" suçundan ceza verilmesi istemiyle bozdu. Bunun yanında Yargıtay, Ogün Samast'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını da onadı.

Sanık Erhan Tuncelin "patlayıcı madde imal etme" suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün onanmasına, "kasten öldürmeye azmettirme" suçundan kurulan beraat hükmünün, sanığın maktul Hrant Dink;i öldürülmesi suçuna yardım suretiyle iştirak etmesi nedeniyle mahkumiyeti gerektiği gerekçesiyle bozulmasına karar verildi. Tuncel hakkında, "silahlı terör örgütü yöneticisi olma" suçundan kurulan beraat hükmü de "suç örgütü üyesi olma" suçundan mahkumiyeti gerektiği gerekçesiyle bozuldu.



Tuncel'e McDonalds bombalamasından 6 ayrı ceza



Tuncel hakkındaki, Trabzon'daki 24 Ekim 2004'te McDonalds'ın bombalanması olayında, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma, mala zarar verme ve 6 ayrı kasten yaralama suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerini de bozan Daire, Tuncel;in bu eyleminin, 6 ayrı kasten öldürmeye teşebbüs suçunu oluşturacağına karar verdi.

Sanık Ahmet İskender hakkındaki "kasten öldürmeye yardım" suçundan kurulan mahkumiyet hükmünü onayan daire, 6136 sayılı Kanuna muhalefet suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün ise düzeltilerek onanmasına karar verdi. Bu sanığın, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan beraatına ilişkin kararı ise "suç örgütü üyesi olma" suçundan mahkumiyeti gerektiği gerekçesiyle bozdu.

Salih Hacısalihoğlu;nun, "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan beraatına ilişkin kararı onayan daire, 6136 sayılı Kanuna aykırılık suçundan kurulan mahkumiyet hükmünün sanığın cezalandırılmasına yeterli delil bulunmadığından beraat kararı verilmesi gerektiği gerekçesiyle bozdu.

Zeynel Abidin Yavuz ve Tuncay Uzundal;ın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan beraatlarına ilişkin hükümler de "suç örgütü üyesi oldukları" gerekçesiyle bozuldu. Yavuz ve Uzundal hakkında "kasten öldürmeye yardım" suçundan kurulan beraat hükümlerinin de sanıkların maktul Hrant Dink;in öldürülmesi suçuna yardım suretiyle iştirak etmeleri nedeniyle mahkumiyetleri gerektiği gerekçesiyle bozulmasına karar verildi.

Sanık Mustafa Öztürk;ün "silahlı terör örgütü üyesi olma" ve kasten öldürmeye yardım suçlarından kurulan beraat hükümleri onandı. Halis Egemen ve Yaşar Cihan hakkında "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan kurulan beraat hükümleri de onandı. Yasin Hayal;in ağabeyi Osman Hayal hakkında "kasten öldürmeye yardım" suçundan kurulan beraat hükmü, eksik soruşturma nedeniyle bozuldu.

Diğer sanıklar Veysel Toprak, Alper Esirgemez, Osman Alpay, Erbil Susaman, Şenol Akduman, İrfan Özkan ve Numan Şişman'ın silahlı terör örgütüne yardım yataklık ve suç işleyeni saklama suçlarından kurulan beraat hükümlerinin, suç tarihi ile inceleme tarihi arasında dava zaman aşımının dolduğu gerekçesiyle bozulmasına karar verildi. Bu sanıklar hakkındaki davaların düşürülmesine karar verildi.