Yargıtay, ‘Danıştay’a saldırı davasını’ erteledi

Ergenekon Davası’nın da kaderini belirleyecek olan Danıştay saldırısı davası Yargıtay’da ertelendi. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Danıştay saldırısına ilişkin vermiş olduğu kararın temyiz incelemesini re’sen duruşmalı yapma kararı alan Yargıtay 9. Ceza Dairesi sanık vekillerinin duruşmaya katılmaması nedeniyle temyiz incelemesini erteledi.



Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nde görülen davanın temyiz duruşması basının yoğun ilgisini çekti. Daire başkanı Mahmut Acar, basının yakından takip ettiği bir dava olduğu için görüntü alınmasına izin verildiğini söyledi. Acar, Danıştay saldırısı davasının pek çok sanık ve müdahil vekili tarafından temyiz edildiğini ancak temyiz incelemesinin duruşmalı yapılması talebinde bulunulmadığını belirterek şunları söyledi:

“Kamuoyunda Ergenekon olarak bilinen davanın iddianamesi dairemize sonradan gönderildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ‘bozma’ talepli tebliğname yazdı. Tebliğnamede Ergenekon davası ile Danıştay saldırısı davası arasında irtibat bulunduğu ve birlikte değerlendirilmesi gerektiği görüşü bildirildi. Bizde duruşmalı yapma kararı aldık. Usule uygun tebligat yapıldığı halde sanık vekilleri gelmedi. Bu nedenle davayı duruşmasız incelemek üzere ertelenme kararı aldık."

Acar, duruşmasız incelemenin ne zaman yapılacağına ilişkin soruya belirlenecek bir tarihte temyiz incelemesinin yapılacağı şeklinde cevap verdi.

