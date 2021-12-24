Yargıtay'dan "pitbull saldırısı" kararı

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, pitbull saldırısından kaçan çocuğun düşerek yaralanmasının dikkate alınmadan köpeğin sahibine "hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması"ndan verilen 500 lira cezayı bozdu. Dairenin kararında, söz konusu eylemin "taksirle yaralama" ve "hayvanı tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakma" suçlarını oluşturduğu ifade edildi.

Yargıtay 8. Ceza Dairesi, pitbull cinsi köpeğin saldırısından kaçan çocuğun düşerek yaralanmasının dikkate alınmadan köpeğin sahibine "hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması" suçundan verilen 500 lira adli para cezası kararını bozdu. Dairenin kararına göre, bir kişi pitbull köpeğini tasmasız dolaştırırken, köpek, küçük bir çocuğu kovalamaya başladı. Çocuk, köpekten kaçmak için ağaca çıkmaya çalışırken yere düşerek yaralandı.