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Yargıtay'dan HDP'ye inceleme!

İnceleme sonucunda HDP hakkında kapatma davası açılması gündeme gelebilir

02 Mart 2021 16:32

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP ile ilgili inceleme başlattı. İnceleme kapsamında Kobani iddianamesi ve HDP'li milletvekilleri hakkında hazırlanan fezlekelerin örneği Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan istendi. İnceleme sonucunda HDP hakkında kapatma davası açılması gündeme gelebilir.

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