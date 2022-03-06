Yargıtay'dan Galatasaray kararı: 3 milyon lirayı devretmesi istendi

Kararın gerekçesinden Yargıtay 7. Ceza Dairesinin gerekçesinde 2007'de spor kompleksinin kullanımının 49 yıllığına Galatasaray'a verildiğine ilişkin sözleşme imzalandığı, 3 Mayıs 2011'de de kulüple Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında ilk sözleşmede yer almayan hususlar yönünden bir sözleşme daha yapıldığı bildirildi. Yapılan ikinci sözleşmenin 6'ncı maddesinin, "Kulüp, almış olduğu intifa hakkını hiçbir surette üçüncü kişilere devredemez." hükmünü içerdiğine işaret edilen kararda, şunlar kaydedildi: "Taraflar arasındaki sözleşme ile oluşturulan intifa hakkı, davalıya (Galatasaray'a), taşınmaz üzerinde baz istasyonlarını kurma ve yararlanma hususunda kira sözleşmesi yapma hakkı vermeyeceğinden elde ettiği kira gelirlerinin davacıya ödenmesi gerekir. İş bu sebeple davanın reddi usul ve yasaya aykırı olup hükmün bozulması gerekmiştir."