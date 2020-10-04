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Yargıtay'dan evlilik sebebiyle istifa eden işçiye tazminat kararı

04 Ekim 2020 17:32

Yargıtay, evlilik sebebiyle istifa eden işçiye hem ihbar hem de kıdem tazminatı ödenmesi gerektiğine hükmetti. Yüksek Mahkeme, emsal nitelikteki kararıyla evlilik sebebiyle istifa eden kadınların maddi kayıp yaşamasını engelledi.  

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Yargıtayevlilik nedeniyle istifa etmek
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