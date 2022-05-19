Yargıtay'dan "eşyalı kiralık ev" kararı: Cezası 2 yıl hapis

Yargıtay, eşyalı kiralık evden ayrılırken, evden eşya alınmasının "Güveni kötüye kullanma" suçunu oluşturduğuna hükmetti. Kararda suçun cezasının 2 yıla kadar hapis cezası olduğu belirtildi.

Günlük kiralık evden kombi çalan 3 sanığın aldığı mahkumiyetlere yaptıkları itiraz Yargıtayca reddedildi. İddiaya göre üç kadın, üç günlüğüne eşyalı kiralık evi kiraladı. Evden ayrılırken 22 bin lira değerinde sıfır kombiyi ve iki adet nevresim takımını alan üç kadın kayıplara karıştı. Evden kombi çalındığını gören ev sahibi, durumu polise bildirdi. Yapılan incelemede evi kiralayan kadınlar yakalandı.

Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan kadınlar, çeşitli oranlarda mahkumiyete çarptırıldı. Karar sanıklar tarafından temyiz edildi. Karara yapılan itirazı değerlendiren Yargıtay 15. Ceza Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı.

"Güveni kötüye kullanma"

Kararda; eşyalı kiralık evden hırsızlık 'güveni kötüye kullanma' olarak değerlendirildi. İtirazları reddeden yüksek mahkeme; suçun cezasının 6 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası olduğuna dikkat çekti.