Yargıtay'dan emsal karar; sahte kimlikle araç satışında zararı noter ödeyecek

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, sahte kimlikle araç satılmasında noteri kusurlu buldu. Emsâl kararla birlikte sahte kimlikle yapılan satışlarda zararı noter ödeyecek.

Araç satın almak isteyen bir vatandaş, 30 Aralık 2010 tarihinde kendisini R.O. olarak tanıtan kişinin otomobili için 17 bin 500 liraya anlaşarak Noter’den aracı satın aldı. Bir süre sonra, yapılan yol denetiminde durdurulan aracın çalıntı olduğu ortaya çıkınca hayatının şokunu yaşayan vatandaş mahkemenin yolunu tuttu.

Mahkeme noteri kusurlu buldu

Mağdur vatandaş, aracın emniyet tarafından bağlanarak elinden alındığını, aracın sahte kimlikle satıldığını, bu çerçevede savcılık tarafından soruşturma başlatıldığını; sahte nüfus cüzdanı ile işlem yapan davalı noterin kusurlu olduğunu öne sürdü.

Davacı, noterin gerekli dikkat ve özeni göstermediğini, kendisinin zarara uğramasına sebebiyet verdiğini ileri sürerek; 17 bin 500 liranın en yüksek mevduat faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti.

Noter savunmasında 'fark edilmiyor' dedi

Asliye Hukuk Mahkemesi’nde savunma yapan dâvâlı noter ise, satıcının ibrâz ettiği nüfus cüzdanındaki bilgilerin, bilgisayar sistemi üzerinden nüfus kayıtları ile karşılaştırıldığını, ibrâz edilen nüfus cüzdanının sahte olduğunun çıplak gözle fark edilemediğini öne sürdü.

Mor ışıkta yapılan güvenlik kontrolünde de şüpheli bir durumun olmadığının görüldüğünü, sahte kimliğin iğfâl kabiliyetinin bulunduğunu, üçüncü kişinin ağır kusuru ile illliyet bağının kesildiğini, kendisine kusur atfedilemeyeceğini savunarak, davanın reddini istedi.

Yeniden yapılan yargılamada, mahkeme, sahte belge ile sistemde bulunan bilgilerin birebir örtüştüğü, dâvâlı noterin dikkat ve özen yükümlülüğünü yerine getirdiği gerekçesiyle, reddine karar verdi. Kararı davacı mağdur yine temyiz etti. Yargıtay 3. Hukuk Dâiresi emsâl nitelikte bir karara imza attı.

Kararda, noterlerin yaptığı işlemler bakımından söz konusu işlemin gereği gibi yani, “özen yükümlülüğüne uygun şekilde yerine getirmiş olsaydı, zarar oluşmayacaktı” denilebiliyorsa noterin sorumlu olacağı hatırlatıldı. (İHA)