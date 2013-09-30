Eminağaoğlu'ndan Yargıtay'a 'demokrasi paketi' için çağrı

Yargıçlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'ın açıkladığı demokrasi paketini karşın, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını harekete geçmeye çağırdı. Eminağaoğlu, paketin içinde yer alan düzenlemelerin, Anayasa Mahkemesi tarafından AKP'ye yönelik daha verilen kapatma kararının gerekçesinde yer aldığını belirterek, paketin Cumhuriyet'e ve laikliğe karşı olduğunu; başörtüsü serbestliğinin de, AKP'nin, 'Türk kadınının namus ve inacı'na yönelik bir tektipleştirme olduğunu öne sürdü.

Yargıçlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun, demokrasi paketini ilişkin yayınladığı açıklaması şöyle:

"Demokrasiyle uzaktan yakından ilgisi olmayan, demokrasiyi sömüren, sömürüden beslenen ve iki dudağı arasında gören, hukuk devleti, Cumhuriyet ve laikliğe saldırıda her geçen gün bir adım daha atıp, yetmez ama evet diyerek yoluna devam eden, varlığı demokrasiyle bağdaşmadığı tescilli olan, sahip olduğu iktidar gücünü baskıcı olarak kullanan, Refah Partisi/İHAM kararında da vurgulandığı üzere varlığı hukuk ve demokrasi için açık ve yakın tehlikenin de ötesine geçen mevcut iktidar partisince, bazı basın organları bile dışlanarak açıklanan metnin içeriği karşısında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nı göreve davet ediyorum.

'Pakettekiler kapatma gerekçesi'

Göreve davet ediyorum çünkü, Anayasa Mahkemesi de bu parti hakkında verdiği kararda, bu paket içeriğinin büyük ve yeterli bölümünü, demokratik ve laik cumhuriyete aykırı eylem saymıştır. O tarihten beri bu konularda Anayasa değişmemiş, ancak o eylemler durmadan devam etmiştir. Bu nedenle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'na, o Anayasa Mahkemesi kararını okuması ve gereğini yapması konusunda açık çağrıda bulunuyorum.

'Namus ve inanç AKP'nin başörtüsü değildir'

Türk kadını namus ve inancına, AKP ile ve biçimini AKP'nin verdiği başörtüsü ile kavuşmamıştır. Türk kadınına yapılan bu hakaret ve sömürüye de hayır diyorum.

Türkiye Cumhuriyeti'nde hukuk ve demokrasinin yaşanması, Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk ve demokrasi ile korunması için; gün, her bedelin göze alınarak, hukuk ve demokrasi içinde mücadele günüdür."