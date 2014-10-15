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'Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Erdoğan'a vatana ihanetten dava açacak'

Star gazetesi yazarı Elif Çakır, 'paralel yapı'nın HSYK seçimlerinden sonra, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı seçimlerine hazırlandığını iddia etti

15 Ekim 2014 21:33

Star Gazetesi yazarı Elif Çakır, HSYK seçimleri ve Ocak ayında yapılacak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı seçimi ile ilgili olarak, "Yargıtay'da seçilecek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın ilk işi AK Parti'ye kapatma davası açmak olacak" diye konuştu.

"Yargıtay'daki Yüksek Yargı üyelerinin çoğu cemaatin elinde" diyen Çakır, "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı seçiminde de sandıktan 3 isim çıkacak. AK Parti'ye kapatma davasını açan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya gibi bir isim aranıyor" ifadesini kullandı.

Elif Çakır şöyle devam etti: "HSKY'da yenilgi olsa da bu paralel yapı için bir son değil. Yapı'nın şimdiki hedefi Ocak ayındaki Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı seçimi. Yargıtay’da seçilecek yeni Cumhuriyet Başsavcısı’nın ilk işi AK Parti'ye kapatma davası açmak olacak, ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vatana ihanetten dava açılacak."

 

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