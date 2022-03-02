Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı Soma davasında tebliğnamesini sundu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin davayla ilgili tebliğnamesini sundu. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, başsavcılığın tebliğnamesine uyarak yerel mahkemenin kararını onarsa, madenin patronu Can Gürkan 2 yıl 6 ay daha hapis yatacak. Ceza onanırsa patron Gürkan, toplamda 7 yıl hapiste kalmış olacak. Gürkan, 301 madencinin her biri için 8 gün hapis yatmış olacak.

Independent Türkçe’den Can Bursalı’nın haberine göre, Başsavcılık, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yapılan yargılamada 16 Haziran 2021'deki duruşmada madenin patronu Can Gürkan'a verilen 20, Türkiye Kömür İşletmeleri Baş Kontrolörleri Adem Ormanoğlu ve Efkan Kurt'a verilen 12 yıl 6 aylık hapis cezasının onanmasını talep etti. Tebliğnamede ayrıca, Ormanoğlu ve Kurt'a verilen iki yıl süreyle kontrol teşkilatı başmühendisliği görevini yapmalarının yasaklanması kararının, bu görevin ruhsatnameye bağlı işlerden olmaması gerekçesiyle bozulması istendi.

Gürkan infaz düzenlemesinden yararlanacak

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tebliğnamesi, Yargıtay 12. Ceza Dairesi'ne gönderildi. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, tebliğnameye uyarak kararı onarsa, madenin patronu Can Gürkan, 2020 yılında yapılan infaz düzenlemesinden yararlanacak. Gürkan'a verilen 20 yıl cezanın infazı yarı yarıya indirilerek 10 yıla düşürülecek. 3 yıl denetimli serbestlik ve Gürkan'ın hapiste kaldığı 4,5 yıl da düşülecek. Cezanın 2 yıl 6 aylık infazı kalacak.

Ceza onanırsa patron Gürkan, toplamda 7 yıl hapiste kalmış olacak. Gürkan, 301 madencinin her biri için 8 gün hapis yatmış olacak. Öte yandan Gürkan'ın yurtdışına çıkış yasağı da bulunmuyor.

Avukat Aydın: Üç bürokratın verdiği ve vereceği kararın hukuki bir geçerliliği yok

Hayatını kaybeden madenci yakınlarının avukatlarından Derviş Emre Aydın, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tebliğnamesini değerlendirdi. Avukat Aydın, Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nin daha önce yerel mahkemenin kararını bozarak sanıkların olası kastla öldürme ve yaralama suçundan binlerce yıl hapis cezasına çarptırılması gerektiğine hükmettiğini ancak bu kararı veren heyetin değiştirildiğini hatırlattı.

Aydın, "Eski Adalet Bakanı ve müsteşarı Kenan İpek, eski Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Mustafa Yapıcı ve eski HSK Genel Sekreteri Fuzuli Aydoğdu Yargıtay 12. Ceza Dairesi'ne atandıktan sonra olası kast kararı bozuldu. Bizim açımızdan üç bürokrat tarafından verilen ve bundan sonraki aşamada verilecek kararın hukuki bir geçerliliği yok" ifadelerini kullandı.