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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 'FETÖ'yü ilk kez silahlı terör örgütü kabul eden Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi'nden onama istedi

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin yerel mahkeme kararını onaması halinde FETÖ/PDY'nin "silahlı terör örgütü" olduğu yargı kararıyla da tescillenecek

07 Aralık 2016 19:01

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı,  'FETÖ/PYD'yi ilk kez 'silahlı terör örgütü' kabul eden Erzincan Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararının onanmasını istedi. 

Yargıtay 16. Ceza Dairesinin yerel mahkeme kararını onaması halinde FETÖ/PDY'nin "silahlı terör örgütü" olduğu yargı kararıyla da tescillenecek.

Başsavcılığın tebliğnamesinde, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin ayrıntılı inceleme yapılarak, Milli Güvenlik Siyaset Belgesine tehdit olarak işlenen örgütün, devleti yıkmak amacıyla kurulmuş silahlı terör örgütü niteliğinde olduğunun kabulüne karar verilmesi gerektiği belirtildi.

Erzincan'daki "Ergenekon" davasının gizli tanıklarının hapis cezasına çaptırılmasına hükmeden mahkeme kararının gerekçesinde, "Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)" olarak adı geçen Gülen Cemaati’nin ‘silahlı terör örgütü’ olduğunun kabul edilmesi gerektiği ifade edilmişti. Böylece Gülen Cemaati, ilk kez bir mahkeme kararına 'terör örgütü' olarak girmişti.

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