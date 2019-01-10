Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Altan kardeşler ve Ilıcak davasında 'ağırlaştırılmış müebbet hapis' kararının bozulmasını istedi!

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri iddiasıyla tutuklanan Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan hakkındaki "ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası" kararının bozulmasını istedi. Başsavcılığın bozma istemli tebliğnamesinde üç ismin "Anayasal düzeni ortadan kaldırma" suçundan değil, "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yargılanmaları istendi. Kararı, Başsavcılığın tebliğnamesini gönderdiği Yargıtay 16. Ceza Dairesi verecek.

İlk olarak Habertürk muhabiri Yasemin Güneri'nin duyurduğu T24'ün de teyit ettiği habere göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan ve Mehmet Altan'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın almış olduğu ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onayan İstinaf Mahkemesi kararının bozulmasını istedi.

Başsavcılık bozma istemli tebliğnamesinde; Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan ve Ahmet Altan’ın Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan değil, terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan yargılanmaları gerektiğini belirtti.

Ağırlaştırılmış müebbet ya da 10 yıla kadar hapis

Türk Ceza Kanunu’nun 309. maddesinde yer alan Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçunun cezası ağırlaştırılmış müebbet hapis. Başsavcılığın Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan ve Ahmet Altan’ın yargılanmalarını istediği Türk Ceza Kanunu’nun 314. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan silahlı örgüte üye olanlara verilmesi istenen ceza ise beş yıldan on yıla kadar hapis cezası.



Başsavcılık, hazırladığı bozma istemli tebliğnameyi Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne gönderdi. Daire, Başsavcılığın görüşü doğrultusunda kararı verirse Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan ve Ahmet Altan, Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan değil, silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme suçundan yeniden yargılanacak.



Başsavcılık, terör örgütüne yardım etmek suçundan mahkum edilen Şükrü Tuğrul, Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek hakkında da bozma istedi. Tuğrul, Yazıcı ve Şimşek’in terör örgütüne üye olmak suçundan yargılanması gerektiği yönünde görüş bildirildi.

Aynı davanın sanığı olan Tibet Murat hakkında verilen beraat kararına da onama talep edildi.

Şimdi ne olacak?

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin bozma yönünde karar vermesi halinde dava İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar görülecek. Mahkeme ilk kararında direnirse, son kararı Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulu verecek.

Ne olmuştu?



İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, FETÖ'nün medya yapılanmasının "darbe çağrışımı" davasında, Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığa yerel mahkemece "Anayasayı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarının onanmasına karar vermişti.

Ceza dairesi, tutuksuz sanık Mehmet Altan ile tutuklu sanıklar Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül'ün, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Anayasayı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karşı yaptıkları istinaf başvurularının esastan reddetmişti.

Daire, tutuklu sanıklar Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı, Yakup Şimşek ve Şükrü Tuğrul Özşengül'ün tutukluluk hallerinin de devamına hükmetmişti. Ceza dairesinin kararıyla, tüm sanıklar hakkında ilk derece mahkemesince "anayasayı ihlal" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları onanmış oldu.