Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı açıkladı; İyi Parti seçime katılabilecek mi?

İyi Parti Sözcüsü Aytun Çıray, "Yargıtay'ın YSK'ya verdiği listede İYİ Parti de var. İYİ Parti'nin seçimlere katılma hakkı tescil edildi" açıklamasında bulundu.

Çıray’ın açıklaması özetle şöyle:

YSK’ya liste gitti

“Yüksek Seçim Kurulu, Sayın Sadi Güven’in de belirttiği gibi partilerin sicil ve dosyalarını tutan, denetimlerini yapan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine katılma yeterliliğine sahip olan partilerin listesini istemiştir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu bilgi ve belgeleri inceledikten sonra 20 Nisan 2018 saat 17.00 itibarı ile Yüksek Seçim Kurulu’na 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine katılma yeterliliğine sahip olan partilerin listesini vermiştir.

“Listede biz de varız”

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın YSK’ya verdiği ve daha önce seçimlere katılma hakkına sahip olan dokuz partiye ilâveten İYİ Partiyi de eklemiştir. Bu durumda İYİ Parti’nin 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerine katılma hakkı tescil etmiştir.

Büyük Türk Milletine saygılarımızla duyururuz.”