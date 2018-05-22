Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Abdullah Cömert'i vuran polise verilen cezayı fazla buldu

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Hatay'da Gezi Parkı protestoları sırasında biber gazı fişeği atarak Abdullah Cömert’i öldüren polis memuru Ahmet Kuş’a verilen 13 yıllık cezayı fazla buldu. ‘Olası kastla öldürme’ suçundan verilen cezayı fazla bulan Başsavcılık, hazırladığı tebliğnamede, polis memuru Kuş'un kasten değil ‘bilinçli taksirle’ hareket ettiğini ileri sürdü. Tebliğnamede ayrıca Kuş’a olası kast suçundan ceza verilmesi halinde bundan sonra biber gazı atımından kaynaklı yaralanma ve ölümlerde örnek oluşturacağı kaydedildi.

3 Haziran 2013’te, Abdullah Cömert'in Hatay'daki Gezi Parkı protestoları sırasında başına atılan gaz fişeğiyle öldürülmesine ilişkin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tebliğnamede hazırlandı.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, Tebliğnamede, polis Kuş’un zırhlı araçta bulunduğu, biber gazı atışı yaptığı, araç ile Cömert’in yaralandığı nokta arasında 36 metre bulunduğu belirtildi. Polisin amirlerinden aldığı emirleri yerine getirdiği belirtilen tebliğnamede, gaz tüfeğinin yiv ve setinin bulunmadığı, hedefin tutturulma olasılığının çok düşük olduğu, zaten bu tip araçların belli bir hedefi vurmak amacıyla değil bir hedefin yakınlarına atılmak suretiyle ortaya çıkan gazdan etkilenen insanların ortamdan uzaklaştırılması amacıyla kullanıldığı kaydedildi.

"Sonraki eylemlere müdahaleyi etkiler"

Kuş’un göstericileri hedef alacak şekilde kasten hareket ettiği yönünde kanıt bulunmadığı savunularak, kararın bundan sonraki eylemlere müdahaleyi de etkileyebileceği vurgulandı.

Bu nedenle kararın bozularak, bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan daha az ceza verilmesi istendi. Tebliğname Yargıtay’ın ilgili dairesine gönderildi.