Yargıtay Cihaner'in tahliyesine karar verdi

T24 - Yargıtay, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner’in Erzurum dosyası ile 'görevi kötüye kullanmak' dosyasını birleştirdi. Bugün görülen duruşmada mahkeme, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner ve 9 tutuklu sanığın koşulsuz tahliyesine karar verdi.





Yargıtay 11. Ceza Dairesi, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in tahliyesine karar verdi. Daire, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki “Ergenekon terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanıkların tahliyesine hükmetti.



Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in “görevi kötüye kullanma, evrakta sahtecilik ve imar kirliliğine neden olmak” suçlamasıyla yargılandığı davaya Yargıtay 11. Ceza Dairesinde devam edildi.



Davanın bugünkü duruşması, izleyicilerin çok olması nedeniyle Yargıtay Konferans Salonu'nda yapıldı.





Dava dosyaları birleştirildi



Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanı Ersan Ülker, Cihaner'in Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde “Ergenekon terör örgütüne üye olmak” suçlamasıyla yargılandığı dava ile “görevi kötüye kullanmak”, “evrakta sahtecilik” ve “imar kirliliğine neden olmak” iddialarıyla Yargıtayda yargılandığı davanın birleştirilmesinin ardından duruşmaya verilen kısa aradan sonra ara kararı açıkladı.



Ülker, her iki dava dosyasının birleştirilmesinin ardından, birleştirilen dosyanın incelendiğini açıkladı.





Cihaner'e tahliye



Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davada tutuklanan İlhan Cihaner, Recep Gençoğlu, Nedim Ersan, Ersin Erkut, Murat Yıldız, Sabri Barkın İnce, Kıvılcım Üstel, Şenol Bozkurt, Şinasi Demir ve Orhan Esirgen hakkında “isnat edilen suçlamaların tutuklama için tek başına yeterli olup olmayacağı gözetilmeden” tutuklama kararı verildiğini belirten Daire Başkanı Ülker, “dosyadaki hukuki bulgu ve belgeler gereği koşulları oluşmayan tutuklama kararının kaldırıldığını ve Recep Gençoğlu, Nedim Ersan, Ersin Ekurt, Murat Yıldız, Sabri İnce, Şenol Bozkurt, Kıvılcım Üstel, Şinasi Demir, Orhan Esirger adlı sanıkların koşulsuz tahliyelerine karar verildiğini” açıkladı.



Daire Başkanı Ülker, tüm sanıkların derhal salıverilmeleri için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına ve sanıklar hakkında adli kontrol uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.





Erzurum'daki mahkeme için suç duyurusu



Yargıtay 11. Ceza Dairesi, yargılama sürecinde Cihaner'in Erzurum'da yargılandığı dava dosyasının değişik aşamalarda istenmesine rağmen Yargıtay 11. Ceza Dairesine göndermeyen Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi sorumluları hakkında yasal gereğinin yapılması için Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.





Cihaner'in tahliye işlemleri tamamlandı



Yargıtay 11’inci Ceza Dairesi'nin Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner’in tahliye kararına ilişkin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Sincan'daki Yenikent F tipi Ankara Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilen evrakın imzasının tamamlandığı, tahliye işleminin sonuçlandığı bildirildi.





Duruşmadan notlar



Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in Yargıtay 11. Ceza Dairesi’nde görülen duruşmasına, katılım çok yoğundu. Daire Başkanı Ülker, Cihaner’in duruşma salonuna alınmasından önce salonda bulunanlara “Cihaner'in salona girdiğinde alkışlanmaması” uyarısında bulundu. Uyarıyı dikkate alan Cihaner’in yakınları, Cihaner duruşma salonuna girdiğinde desteklerini ayağa kalkarak gösterdiler. Duruşma salonuna sığmayan bir grup vatandaş da Yargıtay Binası'nın önünde ellerinde Cihaner’e destek veren yazıların olduğu pankartlarla beklediler. Cihaner’in tahliye kararının verilmesiyle birlikte, duruşma salonunda ve dışında bulunanlar kararı uzun süre alkışladılar.





Tahliye sevinci yaşayan tutuklular



Erzincan Ergenekon davasında tutuklu olarak yargılananların adları, görevleri ve tutuklanma tarihleri şöyle:



1- İlhan Cihaner (Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı) 17 Şubat 2010’dan beri tutuklu ve 5 yıldan 28 yıla kadar hapis isteniyor.



2- Albay Recep Gençoğlu (Eskişehir eski İl Jandarma Komutanı) 5 Şubat 2010’dan beri tutuklu ve 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis isteniyor.



3- Şinasi Demir (Erzincan MİT Bölge Müdürü) 7 Aralık 2009’dan beri tutuklu ve 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis isteniyor.



4- Binbaşı Nedim Ersan (Erzincan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü) 28 Kasım 2009’dan beri tutuklu ve 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis isteniyor.



5- Üsteğmen Ersin Ergut (Erzincan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı) 22 Kasım 2009’dan beri tutuklu ve ve 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis isteniyor.



6- Astsubay Murat Yıldız (Erzincan Yaylabaşı beldesi Jandarma Komutanı) 12 Şubat 2010’dan beri tutuklu ve 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis isteniyor.



7- Astsubay Orhan Esirger (Erzincan İl Jandarmada görevli) 22 Kasım 2009’dan beri tutuklu ve 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis isteniyor.



8- Astsubay Şenol Bozkurt (Erzincan İl Jandarmada görevli) 31 Ocak 2010’dan beri tutuklu ve 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis isteniyor.



9- Kıvılcım Üstel (Erzincan MİT’de görevli personel) 7 Aralık 2009’dan beri tutuklu ve 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis isteniyor.



10- Sadri Barkın İnce (Erzincan MİT’de görevli personel)7 Aralık 2009’dan beri tutuklu ve 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis isteniyor.





Tutuksuz sanıklar



Erzincan Ergenekon davasında tutuksuz olarak yargılanan ve haklarında 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenenlerin adları ile görevleri ise şöyle:



1- Orgeneral Saldıray Berk (Erzincan Üçüncü Ordu Komutanı)

2- Albay Ali Tapan (Erzincan İl Jandarma Komutanı, geçici görevle Erzurum’a alındı)

3- Astsubay Ahmet Saraçlar (3’üncü Ordu Komutanlığında görevli)

4- Yaşar Baş (Erzincan Avcılar Dernek Başkanı).









