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Yargıtay cihaner davasını CD'lerden inceleyecek

Yargıtay, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Cihaner'in davalarının birleştirilmesine CD'leri inceledikten sonra karar verecek.

11 Haziran 2010 03:00

T24 - Yargıtay, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı Cihaner'in davalarının birleştirilmesine CD'leri inceledikten sonra karar verecek.

Cihaner'in ''görevi kötüye kullanmak, evrakta sahtecilik ve imar kirliliğine neden olmak'' suçlamalarıyla yargılandığı davaya, Yargıtay 11. Ceza Dairesinde devam edildi.



Yargıtay 11. Ceza Dairesi, daha önceki duruşmalarda Cihaner'in Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla yargılandığı davanın dosyasının istenmesine rağmen gönderilmediği gerekçesiyle, söz konusu davanın daha önce gönderilen CD kayıtlarının incelenmesine karar verdi.



Daire, ayrıca İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve aralarında Deniz Kurmay Albay Dursun Çiçek'in de bulunduğu sanıkların yargılandığı ''İrticayla Mücadele Eylem Planı'' dosyasının da incelenmesine, her iki dosyadaki incelemenin ardından Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava dosyasıyla Yargıtay'daki dava dosyasının birleştirilmesi talebinin değerlendirileceğini açıkladı.



Yargıtay 11. Ceza Dairesi, Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava dosyasını tekrar istedi. Daire, Erzurum'daki dosyaya yapılan itirazlar nedeniyle, itirazları değerlendirmek üzere Diyarbakır Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen dosyanın ''itiraz değerlendirildikten sonra başka bir işlem yapılmadan ivedilikle Yargıtay 11. Ceza Dairesine gönderilmesine'' hükmetti.




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