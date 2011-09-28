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Yargıtay Çeber davasında kararı usulden bozdu

Yargıtay 8. Dairesi, üç arkadaşıyla birlikte gözaltına alınan ve işkence sonucu...

28 Eylül 2011 03:00

T24 - Yargıtay 8. Dairesi, üç arkadaşıyla birlikte gözaltına alınan ve işkence sonucu öldürülen Engin Çeber davasının mahkeme kararını usulden bozdu.

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Sarıyer'de, 28 Eylül 2008'de bir basın açıklamasından sonra üç arkadaşıyla gözaltına alınan Engin Çeber, işkence sonucu öldürülmüş Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Metris Cezaevi 2. Müdürü Fuat Karaosmanoğlu ile üç gardiyan ağırlaştırılmış işkence suçlamasıyla müebbet hapis cezası almıştı. Ayrıca iki gardiyan ve dört polis de işkence iddiası ile hapis cezasına çarptırmıştı. Fakat iki gardiyan ve iki polis için tutuklama kararı verilmemişti

Sanıkların itirazı üzerine dosya Yargıtay'a gitti. Yargıtay Ceza Dairesi kararı usulden bozdu.


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