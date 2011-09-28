Yargıtay Çeber davasında kararı usulden bozdu

T24

Sarıyer'de, 28 Eylül 2008'de bir basın açıklamasından sonra üç arkadaşıyla gözaltına alınan Engin Çeber, işkence sonucu öldürülmüş Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Metris Cezaevi 2. Müdürü Fuat Karaosmanoğlu ile üç gardiyan ağırlaştırılmış işkence suçlamasıyla müebbet hapis cezası almıştı. Ayrıca iki gardiyan ve dört polis de işkence iddiası ile hapis cezasına çarptırmıştı. Fakat iki gardiyan ve iki polis için tutuklama kararı verilmemiştiSanıkların itirazı üzerine dosya Yargıtay'a gitti. Yargıtay Ceza Dairesi kararı usulden bozdu.