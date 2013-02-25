Yargıtay çalışanlarının araçları kriz yarattı; ABD, Dışişleri'ne nota verdi

DHKP-C'nin canlı bomba saldırısına hedef olan ABD Ankara Büyükelçiliği'nin bulunduğu dört şeritli yolun, 3 şeridinin otopark olarak kullanılması nedeniyle "güvenlik" kaygısı yaşayan ABD, Türk Dışişleri’ne nota verdi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nin bulunduğu cadde üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı personelinin araçlarını park etmesi kriz yarattı.

Tolga Şardan'ın Milliyet'teki haberine göre, ABD’den gelen değişik birimlerdeki güvenlik uzmanlarının yaptığı risk değerlendirmeleri sonucunda, başsavcılık binasının önünde otopark yetersizliğinden oluşan durumun hem trafik yönünden, hem de güvenlik yönünden riskli olduğu belirtildi. Gerek Atatürk Bulvarı’ndan, gerekse Kennedy Caddesi’nden Ayrancı istikametine gelen trafik akımının, söz konusu araç parklarından olumsuz yönde etkilendiği tespit edildi.

ABD'nin Dışişleri Bakanlığı'na ilettiği nota, Ankara Valiliği'ne iletildi.

Notanın valiliğe ulaşmasının ardından şehir içindeki trafik sisteminden sorumlu olan Ankara Emniyet Müdürlüğü devreye girdi. Emniyetin, başsavcılık yetkilileri ile görüşme yapacağı ve başsavcılıktan personelin kullanması için otopark bulunmasını isteyeceği öğrenildi.

Binaya ait otopark olmaması nedeniyle kurum çalışanlarının araçlarını yola park etmek zorunda kaldıkları tespit edilirken, valiliğin ABD Büyükelçiliği ile Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı arasında “diplomatik kriz” yaşanmaması için “orta yol” bulunmasına çalıştığı kaydedildi. Başsavcılık binasında görevli personele ait araçların park edileceği alan bulunamaması ve araç parklarının yol üzerine park edilmesine devam edilmesi halinde trafik ekiplerinin araçları çekmek için harekete geçeceği öğrenildi.