Yargıtay: Çağdaş'ı vurana 10 yıllık ceza az

Antalya’da, 2008 yılında Çağdaş Gemik adlı genci öldüren polis memuruyla ilgili karar, üçüncü kez bozuldu. Daha önce 16 yıl sekiz aylık cezayı çok bulup ‘ağırlaştırılmış yaralama’ suçundan ceza tayin edilmesini isteyen Yargıtay 1. Ceza Genel Kurulu, bu kez de 10 yıllık cezayı az buldu.

İsmail Saymaz'ın radikal.com.tr'de yer alan haberine göre Çağdaş Gemik, 27 Ekim 2008’de, motosikletle, Yeşildere Mahallesi’ndeki teyzesini ziyarete gitti. Önleyici Hizmetler Şube Amirliği’nde görev yapan 13 yıllık polis Mehmet Ergin, 1176. Sokak’ta Gemik’in kullandığı motosikletle karşılaştı. Başında kask bulunan Gemik iki polisin yanından geçti. Ehliyet ve ruhsatı olmadığından durmadı. Polis Ergin “Dur!” diye bağırdı. Ardından silahını çıkarıp iki el ateş etti. İfadesinde, “Yerin mıcırlı olmasından dolayı dengem bozuldu, düşme tehlikesi yaşadım ve silahım patladı” dedi.

Başından vurulan Gemik ölürken, polis tutuklandı. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 20 Ağustos 2009’da biten davada Ergin’i ‘kasten adam öldürme’ iddiasıyla 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, ‘hayati bölgeler hedef alınarak ateş edildiğini gösteren yeterli kanıt bulunmadığı’ gerekçesiyle kararı bozdu ve ‘ağırlaştırılmış kasten yaralama’dan 12-16 yıl hapis verilmesi gerektiğini savunarak, 30 Kasım 2010’da kararı bozdu. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, kararında direndi. Dosya, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gitti. Kurul, 5 Haziran 2012’de, bu eylemin ‘ağırlaştırılmış yaralama’ya girdiği sonucuna vardı. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 5 Aralık 2012’de davayı üçüncü kez karara bağladı. Mahkeme 10 yıl ceza verip Ergin’i tahliye etti.

Bu kez az buldu

Fakat bu kez sürpriz Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nden geldi. 16 yıl sekiz aylık cezayı fazla bulup bozan 1. Ceza Dairesi, bu kez 10 yılı az buldu. Daire, 17 Şubat 2014’te verdiği kararında, Polisin silah kullanılmasını gerektiren bir durum olmadığı vurgulanarak, ceza verilen maddenin üst sınırının 16 yıl olduğu, 10 yıllık cezanın eksik kaldığı belirtildi.