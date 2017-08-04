T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yargıtay, çadırda yanan on işçiyle ilgili kararı bozdu: Bilinçli taksirle cezası kesilsin

Olaydan sonra 4 sanığk hakkında 10’ar, 2 sanığa 6’şar, 1 sanığa da 5 yıl hapis cezası verilmişti

04 Ağustos 2017 13:46

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, İstanbul Esenyurt'ta 11 Mart 2012'de Marmarapark AVM'nin şantiyesinde çardırda çıkan yangında 10 işçinin yaşamını yitirmesinin ardından Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği  "taksirle ölüme neden olmak" kararını bozdu. Daire, sanıklara “taksirle öldürme” suçundan değil, “bilinçli taksirle öldürme” suçu yönünden değerlendirme yapılmasını istedi. Bu durumda, cezalar yarı oranına kadar artırılabilecek.

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre, İstanbul Esenyurt’taki Marmarapark AVM’nin şantiyesinde 11 Mart 2012’de çadırda çıkan yangında 10 işçinin yanarak ölmesine ilişkin karar, Yargıtay 12. Ceza Dairesi tarafından bozuldu.Esenyurt davasına bakan Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi “taksirle ölüme neden olmak” suçundan 4 sanığa 10’ar, 2 sanığa 6’şar, 1 sanığa da 5 yıl hapis cezası vermişti. Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise kısmen bozma ve onama yoluna gitti. Bozma kararında, asıl şirket Kayı İnşaat ile taşeron Kaldem İnşaat arasında yapılan sözleşmeye göre “uyarılara rağmen önlem alınmaması halinde sözleşmenin feshedilebileceği” hatırlatıldı. Kayı’nın 22 Ekim 2011’de Kaldem’in sahibi Mehmet Altun’un eksikliklerin giderilmesi yönünde uyarıldığı, buna rağmen fesih yoluna başvurulmadığı belirtildi. Bu nedenle feshe yetkisi bulunanlara dava açılması ve bu davayla birleştirilmesi istendi. Ayrıca, Miratek adlı denetim firmasına bağlı iş güvenlik uzmanı Ömer Faruk Gülmez’in 7 toplantıda eksiklikleri sıraladığı ancak işi durdurmaya gidilmediği vurgulandı. Miratek’in adına iş güvenliğinin sağlanması ve işin durdurulması noktasında yetki sahibi olan kişi ya da kişilere dava açılması talep edildi. İş Güvenlik Uzmanı Nuri Şener Tığlı’nın da yargılanması gerektiği ifade edildi.

ETİKETLER

esenyurtyangın10 işçiyargıtaybilinçli taksir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24