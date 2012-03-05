Yargıtay binasının otopark girişinde patlama: 1 yaralı

T24 - Ankara’da Başbakanlık binasının yakınında bulunan Yargıtay binasının otopark girişinde patlama oldu. Patlamada 1 kişinin yaralandığı bildirildi.
Başbakanlık Merkez Binası'na 20 metre mesafede bulunan Yargıtay binasının otopark girişinde sabah saat 09.35'te patlama oldu.
Patlamanın, elektrik trafosunun yanında bir şişeye konulan ses bombasının infilak etmesinden kaynaklandığı tespit edildi.
Patlamanın ardından Başbakanlık korumaları ve polis ekipleri bölgeye geldi.
Bomba imha uzmanı ekipleri, ikinci bomba olma ihtimaline karşı önlem aldı.
Edinilen ilk bilgiye göre patlamada 1 kişi yaralandı.
Patlamanın zamanlaması dikkat çekti. Zira, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 1 saat sonra Bakanlar Kurulu toplantısı için Başbakanlık’a gelecek.