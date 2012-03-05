T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yargıtay binasının otopark girişinde patlama: 1 yaralı

Başbakanlık Merkez Binası'na 20 metre mesafede bulunan Yargıtay binasının otopark girişinde sabah saatlerinde patlama oldu

05 Mart 2012 12:21

 

T24 - Ankara’da Başbakanlık binasının yakınında bulunan Yargıtay binasının otopark girişinde patlama oldu. Patlamada 1 kişinin yaralandığı bildirildi.
 
Başbakanlık Merkez Binası'na 20 metre mesafede bulunan Yargıtay binasının otopark girişinde sabah saat 09.35'te patlama oldu.

Patlamanın, elektrik trafosunun yanında bir şişeye konulan ses bombasının infilak etmesinden kaynaklandığı tespit edildi.

Patlamanın ardından Başbakanlık korumaları ve polis ekipleri bölgeye geldi.

Bomba imha uzmanı ekipleri, ikinci bomba olma ihtimaline karşı önlem aldı.

Edinilen ilk bilgiye göre patlamada 1 kişi yaralandı.

Patlamanın zamanlaması dikkat çekti. Zira, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 1 saat sonra Bakanlar Kurulu toplantısı için Başbakanlık’a gelecek.

 

ETİKETLER

Yargıtay binasıpatlama

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24