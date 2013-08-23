T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yargıtay, biber gazı spreyini 'silah' kabul etti

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı olaylarında sıkça gündeme gelen biber gazının spreyini “silah” olarak kabul etti

23 Ağustos 2013 11:10

Yargıtay, biber gazı spreyini ‘silah’ olarak kabul etti. Biber gazı nedeniyle meydana gelen yaralanmalarda sanıklar hakkında 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Daire, bir sanığın tartışma esnasında kullandığı biber gazının silah niteliğinde olduğu gözetilmeden verilen cezayı eksik bularak yerel mahkeme kararını bozdu. Bozma kararı uyarınca biber gazı spreyi kullanılarak meydana gelen yaralanmalarda sanıklar hakkında 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası verilebilecek.

İstanbul Tuzla’da Mustafa Y., kavga ettiği kişinin yüzüne bireysel savunmada kullanılan biber gazı spreyi sıktı. Gaza maruz kalan kişi, Mustafa Y.’den şikâyetçi oldu.

Davayı görüşen İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Mahkemesi, sanık ile şikâyetçinin tartışması sonucunda Mustafa Y.’nin kasten yaralama suçunu işlediğine hükmederek, TCK’nın belirtilen suçu düzenleyen 86/2. maddesi uyarınca sanığa 120 gün adli para cezası verdi.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 3. Ceza Dairesine geldi. Daire, yerel mahkemenin kararını oy birliğiyle bozdu.

Kararda, sanığın suçta kullandığı biber gazının ‘tanımlar’ı düzenleyen 5237 sayılı TCK’nın 6. maddesi uyarınca silah niteliğinde olduğu gözetilerek, sanığa TCK’nın 86/3-e maddesinin uygulanması gerektiği belirtildi.

ETİKETLER

yargıtaybiber gazısperysilah

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24