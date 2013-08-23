Yargıtay, biber gazı spreyini 'silah' kabul etti

Yargıtay, biber gazı spreyini ‘silah’ olarak kabul etti. Biber gazı nedeniyle meydana gelen yaralanmalarda sanıklar hakkında 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.

Daire, bir sanığın tartışma esnasında kullandığı biber gazının silah niteliğinde olduğu gözetilmeden verilen cezayı eksik bularak yerel mahkeme kararını bozdu. Bozma kararı uyarınca biber gazı spreyi kullanılarak meydana gelen yaralanmalarda sanıklar hakkında 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası verilebilecek.

İstanbul Tuzla’da Mustafa Y., kavga ettiği kişinin yüzüne bireysel savunmada kullanılan biber gazı spreyi sıktı. Gaza maruz kalan kişi, Mustafa Y.’den şikâyetçi oldu.

Davayı görüşen İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Mahkemesi, sanık ile şikâyetçinin tartışması sonucunda Mustafa Y.’nin kasten yaralama suçunu işlediğine hükmederek, TCK’nın belirtilen suçu düzenleyen 86/2. maddesi uyarınca sanığa 120 gün adli para cezası verdi.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 3. Ceza Dairesine geldi. Daire, yerel mahkemenin kararını oy birliğiyle bozdu.

Kararda, sanığın suçta kullandığı biber gazının ‘tanımlar’ı düzenleyen 5237 sayılı TCK’nın 6. maddesi uyarınca silah niteliğinde olduğu gözetilerek, sanığa TCK’nın 86/3-e maddesinin uygulanması gerektiği belirtildi.