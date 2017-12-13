Yargıtay, bekar misafiri boşanma ve tazminat nedeni saydı

İstanbul'da S.D. adlı kadın kumar oynadığı ve bekar erkek arkadaşlarını zaman zaman evlerinde misafir ettiği gerekçesiyle eşi T.D'ye boşanma davası açarak tazminat istedi. Tazminat talebi reddedilince konu Yargıtay'a taşındı. Yüksek mahkeme, boşanmayı yerinde görüp onarken, eşin rızası dışında bekar arkadaşların misafir edilmesini de manevi tazminat nedeni saydı.

Duvar'da yer alan habere göre Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşin onayı olmadan evde bekâr erkek arkadaşlarının yatılı olarak misafir kalmasına izin vermeyi hem boşanma hem de tazminat nedeni saydı. Dairenin örnek kararı ışığında, eşten izinsiz evde yatılı bekâr erkek misafir kalması boşanma yanında tazminat nedeni olacak.

Dava dosyasına göre, İstanbul’da oturan S.D. adlı kadın, kocası T.D.’ye İstanbul 9. Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açtı. S.D. dava dilekçesinde, kocasının kumar oynamasının yanında, rahatsız olduğunu ifade etmesine rağmen bekâr erkek arkadaşlarının evlerinde zaman zaman yatılı kalmalarına izin verdiğini belirterek, bu gerekçelerle boşanma ve tazminat istedi.

Yerel mahkeme, davalı kocanın bekâr erkek arkadaşlarının evde zaman zaman yatılı kalmasının “kişilik haklarına saldırı” olarak kabul edilemeyeceğini savunarak, manevi tazminat talebini reddetti. Ancak, mahkeme kadının boşanma gerekçelerini haklı buldu ve çiftin boşanmasına karar verdi.

Davalı koca T.D. kusur belirlemesi, davacı kadın S.D. ise maddi tazminat, nafaka ve kocasının onayı olmadan bekâr erkek arkadaşlarını yatılı misafir olarak evlerinde kalmalarına izin vermesi nedeniyle manevi tazminata hükmedilmesi yönünden mahkeme kararını Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nde temyiz ettiler.

Yargıtay, boşanmayı yerinde görüp onarken, manevi tazminat yönünden kararı oybirliği ile bozdu. Yargıtay, eşinin rızası olmadığı halde bekâr erkek arkadaşlarını zaman zaman evde yatılı kalmasına izin veren kocanın manevi tazminata da mahkûm edilmesi gerektiğine karar verdi. 29 Ekim tarihli bozma kararında özetle şöyle denildi:

“Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre, davalının (koca) tüm, davacının (kadın) ise aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir. Mahkemece, ‘davacının (kadın) kişilik haklarının saldırıya uğramadığı’ gerekçesiyle manevi tazminat talebi reddedilmiştir. Davalının (koca) ‘bağımlılık’ derecesinde kumar oynadığı, bu suretle ailesini darlığa düşürdüğü, davacı rahatsız olduğunu ifade etmesine rağmen bekâr erkek arkadaşlarının evde zaman zaman yatılı kalmasına izin verdiği yapılan soruşturma ve toplanan delillerden anlaşılmaktadır. Bu olaylar, davacının kişilik değerlerine saldırı oluşturur ve manevi tazminatı gerektirir. O halde, davacı (kadın) yararına Türk Medeni Kanunu’nun 174/2. maddesi gereğince uygun miktarda manevi tazminat takidiri gerekirken, isteğin reddi doğru bulunmamıştır.”