Yargıtay: Bebeklere zorunlu aşı yaptırma kararı ailenin kararı

Bebeklerine içinde zararlı maddeler olduğunu iddia ederek Hepatit B aşısı yaptırmayan aile için açılan davada, çocuklara ‘zorunlu’ aşıların yapılmasının ailenin kararı olduğu söylendi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Nedim Kovan’ın haberine göre Ordu’nun Altınordu İlçesi’nde oturan Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Ayyayla ile öğretmen eşi 29 yaşındaki Reyhan Ayyayla'nın 9 ay önce normal doğumla ikiz bebekleri dünyaya geldi.

’Muhsin’ ve ’Nergiz’ isimli bebekler, Hepatit B aşısı olması için Altınordu ilçesindeki Karşıyaka Aile Sağlığı Merkezi’ne davet edildi. Aşı içerisinde sağlığa zararlı maddeler olduğunu iddia eden çift, ikiz bebeklere aşı yaptırmak istemeyince Aile Sağlığı Merkezi tarafından tutanak tutuldu. Tutanak, Aile Sağlığı Merkezi tarafından İl Sağlık Müdürlüğü’ne, oradan da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne gönderildi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ise Ordu Aile Mahkemesi’ne başvurarak Ayyayla çiftinin aşı yaptırmadığı ikiz bebekleri için, ’Korunma ihtiyacı olan çocuklar’ kapsamında değerlendirip bebekler hakkında sağlık önlemi alınması isteğinde bulundu.

0-2 yaş grubundaki çocuklara aşı yapmanın risklerine dikkat çeken savcı Hüseyin Ayyayla, tıbbi ve hukuki gerekçelerle mahkemeye 8 sayfalık savunma vererek uygulanması istenen sağlık önlemlerini istedi. Ordu Aile Mahkemesi geçen 12 Haziran’da yapılan duruşmada Hüseyin Ayyayla lehine karar vererek, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün ikiz bebeklere uygulanmasını istediği sağlık önlemi isteğini Yargıtay’a temyiz yolu açık olmak üzere reddetti. Bunun üzerine Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü kararı Yargıtay’a temyize götürdü.

Daha önce yerel mahkemeye 8 sayfalık tıbbi ve hukuki gerekçelerle savunma veren savcı Hüseyin Ayyayla aynı gerekçeleri de tekrarlayarak davanın görüldüğü Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi’ne 14 sayfalık savunma verdi. Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi geçen 7 Aralık’ta görülen duruşmada 2015/16500 esas, 2015/23449 sayılı kararıyla Hüseyin Ayyayla’nın tıbbi ve hukuki gerekçelerini dikkate alarak lehine karar verilen Ordu Aile Mahkemesi’nin kararını onadı.

Savcı Ayyayla, emsal olması beklenen Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi’nin kararı onamasını sosyal medya hesabından duyurarak, şöyle dedi:

"Ordu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün tüm temyiz taleplerini reddedilerek temyiz talebine karşı yazmış olduğumuz 14 sayfalık, zaten lehimize verilen kararın onanmasına ilişkin tıbbi ve hukuki gerekçelerimizi dikkate alarak bu kararı onamıştır. İkizlerimiz, bu ana kadar olduğu gibi bundan sonra da ömürleri boyunca bu yargı kararı gereğince daha sonra yasal düzenleme yapılarak aşılar zorunlu hale getirilse bile kazanılmış hak nedeniyle aşısız/doğal bir şekilde yaşamaya devam edecekler inşallah. Bütün Türkiye’ye ve ’Aşı Tıbbi ve Hukuki Zorunluluk Değildir’ grubunun saygıdeğer üyelerine emsal olması dileği ile herkese saygı, sevgi ve hürmetlerimi arz ediyorum."

Çocuğuna aşı yaptırmadığı için hukuk mücadelesine devam eden Mehmet Atik ise, "Aşı yaptırdığım ilk çocuğum otizme yakalandı. Bundan dolayı ikinci çocuğuma aşı yaptırmadım. Uşak Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Aile Mahkemesi’ne başvurdu. Yerel mahkeme lehime karar verdi, fakat Yargıtay kararı bozdu. Savcı Hüseyin Ayyayla’nın dava kazandığını öğrendim. Ayyayla’nın 8 sayfalık savunmasını internetten buldum. Hem yerel mahkeme hem de Yargıtay’a aynı savunmaları bende vereceğim. İnşallah Yargıtay’ın Ayyayla çifti lehine verdiği karar emsal olur" dedi.